Dave Meltzer: «En el futuro, los grandes luchadores irán a México»

El reconocido periodista de lucha libre Dave Meltzer considera que los luchadores jóvenes de WWE y AEW no tienen los suficientes combates. Él y su compañero Bryan Álvarez opinan de ello en un episodio reciente de Wrestling Observer Radio.

► ¿Los jóvenes necesitan más luchas?

Falta de experiencia por pocos combates

“Si coges a alguien como Tiffany Stratton o Trick Williams, atletas reclutados y entrenados por la empresa, Tiffany tiene ahora mismo unas 160 luchas en toda su carrera. Ese es un ejemplo de alguien joven que todavía no tiene todas las ‘repeticiones’ necesarias. Je’Von Evans tenía más de 300 combates antes incluso de firmar con NXT. Ese tipo ya podía luchar de verdad. Lo mismo con Nick Wayne, aunque él es una excepción», comienza apuntando Álvarez.

Antes se mejoraba más rápido en el roster principal

“En el pasado, a alguien como Brock Lesnar lo subieron al roster principal antes de estar listo, pero seis meses después ya lo estaba, porque estaba en la carretera tres o cuatro días por semana luchando con grandes rivales y se puso al día muy rápido. Hoy eso ya no pasa porque no hay house shows y la gente lucha muy pocos combates. Ese es el mayor problema«, continúa Álvarez.

WWE y AEW

“No es solo cosa de WWE, en AEW pasa exactamente lo mismo. Mira a Top Flight: luchan igual que hace cinco años, no ves una mejora enorme», y concluye. Sigue Meltzer: “Los mejores luchadores de AEW son los que ya venían curtidos de todo el mundo antes de llegar a la empresa«.

Más fechas y más territorios

“Necesitan más fechas, o al menos que los luchadores hagan indies, que vayan a Japón, a México, a donde sea, para ganar experiencia. Megan Bayne es un buen ejemplo: va a Japón, vuelve, sigue luchando constantemente, y así es como mejoras«, señala también Meltzer.

El futuro de las nuevas generaciones

“Por eso creo que en el futuro los grandes luchadores van a venir de Japón, México o del circuito independiente, porque allí sí mantienen el calendario antiguo y luchan constantemente. Eso es lo que te hace crecer de verdad», y así finaliza.