Will Ospreay es secuestrado por Death Raiders tras caer con Mark Davis

Tras su victoria sobre Hechicero la semana anterior, Will Ospreay se enfrentó a un viejo conocido: Mark Davis, en un duelo marcado por la historia entre ambos dentro de facciones pasadas.

Desde el inicio, Davis tomó el control atacando fuera del ring, utilizando su poder físico para dominar al británico. Ospreay respondió con su velocidad, castigando las piernas de su rival y conectando una hurricanrana en ringside.

La acción se trasladó a la rampa de entrada, donde Will sorprendió al lanzarse desde lo alto, pero Davis volvió a imponer condiciones con golpes contundentes y castigo enfocado en el cuello de su oponente.

En el ring, ambos intercambiaron ofensiva en una lucha intensa. Ospreay conectó un Spanish Fly y buscó el Hidden Blade, mientras Davis resistía y respondía con suplexes y potentes lariats que mantenían la balanza equilibrada.

El castigo fue en aumento, con Davis aplicando movimientos bastante fuertes, incluyendo un piledriver que dejó a Ospreay al límite. A pesar de ello, el británico logró mantenerse en combate al alcanzar las cuerdas en el último momento.

► Momentos claves

Mark Davis ejecutó un devastador piledriver en el filo del ring que dejó a Will Ospreay sin capacidad de continuar. Ante la gravedad del castigo, el árbitro decidió detener la lucha, otorgando la victoria a Davis.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, los Death Riders aparecieron para evitar que Davis continuara el ataque, llevándose a Ospreay sin agredirlo. La situación genera incertidumbre, especialmente por la rivalidad previa de Ospreay con Jon Moxley, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre lo que ocurrirá a continuación.