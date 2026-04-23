Toru Yano y Super Sasadango Machine anuncian evento de NJPW y DDT

New Japan Pro Wrestling y DDT Pro Wrestling celebraron una conferencia de prensa conjunta para anunciar un evento que dará continuidad al espectáculo «One Match» del año pasado, en el que Super Sasadango Machine se enfrentó a Toru Yano en el Korakuen Hall .

► NJPW y DDT volverán ha realizar una función conjunta

El evento del año pasado fue significativo ya que contribuyó a sanar una década de distanciamiento entre ambas compañías. En esta ocasión, DDT y NeJPW pretenden celebrar un evento similar, pero centrado en el espíritu deportivo, por lo que el formato será un desafío de eliminación por equipos de 5 contra 5. La fecha programada para la función es el 8 de junio en el Tokyo Korakuen Hall.

En la rueda de prensa, tanto Sasadango como Yano hablaron del respeto mutuo que se ganaron tras el combate del año pasado y de la valiosa experiencia que supuso para ambas compañías comprender lo que cada una puede aportar al mundo de la lucha libre profesional.

Al igual que el año pasado, el evento se transmitirá como un PPV doble, tanto en NJPW World y Wrestle Universe, con cada transmisión como una producción completa. Al igual que los luchadores, se ganó un respeto mutuo entre los equipos de producción después del evento del año pasado.

Yano propuso que el evento tenga un ganador definitivo en lugar del doble conteo fuera del ring acordado que ocurrió la vez anterior. Está listo para convocar a luchadores de la unidad Hontai de NJPW para que se unan a su equipo. Cuando Sasadango escuchó eso, señaló que actualmente no pertenece a ninguna facción de DDT, por lo que es libre de elegir a quien quiera de la compañía para que se una a su equipo.

Ambos coincidieron en que deben ser flexibles con las reglas del combate y que podrían organizar una reunión previa al evento para ultimar los detalles. Sasadango sugirió que podrían incluir luchadores adicionales en reserva en caso de que sus elegidos originales se lesionen o decidan abandonar la compañía antes del combate. También preguntó si el formato 5 contra 5 significa solo cinco combates individuales o si será posible que se celebren combates por parejas. Yano comprende la idea y está abierto a ella, recalcando nuevamente que las reglas deben ser flexibles para esta situación. Ambos parecen entender que el evento constará de cinco combates, pero que algunos podrían terminar siendo duelos por parejas en lugar de individuales. La rueda de prensa finalizó con Sasadango afirmando que confía en que NJPW no traicionará a DDT, y Yano expresó lo mismo.