Samoa Joe regresa a AEW y humilla a Cody Chhun

Después de varios meses fuera de acción, Samoa Joe hizo su esperado regreso a AEW, dejando claro que su dominio sigue intacto. Su rival fue Cody Chhun, quien poco pudo hacer ante la experiencia del samoano.

Desde el inicio, Joe mostró superioridad en el intercambio técnico, controlando las llaves al brazo y derribando a su oponente cada vez que intentaba reaccionar. La diferencia de nivel se hizo evidente rápidamente.

El dominio de Samoa continuó con una serie de jabs y castigo en la esquina, donde mantuvo a Chhun bajo presión constante, sin permitirle desarrollar ofensiva sostenida.

Cody intentó cambiar el rumbo atacando los ojos de Joe para evitar su movimiento final, e incluso buscó sorprender con un crossbody, pero el regreso del excampeón estuvo marcado por su precisión y control.

► Momentos claves

En el momento definitivo, Samoa Joe esquivó el intento aéreo de su rival y lo castigó de inmediato con un poderoso Muscle Buster, logrando la cuenta de tres sin complicaciones.

► ¿Qué pasará ahora?

El regreso triunfal de Samoa Joe lo coloca nuevamente como una amenaza dentro de AEW, incluyendo la alianza con sus compañeros de The Opps.