Darby Allin retiene el Campeonato Mundial AEW ante Tommaso Ciampa y ya hay nuevo retador

Luego de vencer en tiempo récord a MJF, Darby Allin puso en juego el Campeonato Mundial AEW ante Tommaso Ciampa, quien buscaba arrebatarle el título en una oportunidad que muchos consideraron inesperada.

El combate inició con gran intensidad, con Ciampa atacando de inmediato, aunque Allin respondió con velocidad, incluso lanzándose con un Coffin Drop en ringside. La lucha rápidamente se trasladó fuera del ring, donde ambos se castigaron con violencia contra mesas y estructuras.

Ciampa tomó el control al atacar la pierna y el cuerpo de Darby, utilizando el entorno a su favor. Sin embargo, Allin resistió y respondió con ataques riesgosos, incluyendo un tope suicida sobre su rival, quien ya mostraba señales de sangrado.

De regreso en el ring, el combate se volvió más técnico y físico, con ambos intercambiando golpes y buscando sus movimientos finales. Ciampa conectó un Air Raid Crash y varios rodillazos, pero Darby se negó a caer.

Allin también tuvo sus oportunidades, aplicando un Code Red y buscando el Coffin Drop, pero Ciampa logró contrarrestar en varias ocasiones, llevando el combate a un punto de máxima exigencia.

► Momentos claves

Darby Allin logró revertir la ofensiva de Ciampa para aplicar un Scorpion Deathlock en el centro del ring. A pesar de resistir por varios segundos, Ciampa no tuvo más opción que rendirse, otorgando la victoria al campeón.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Brody King apareció para mostrar respeto a Darby Allin, pero dejó claro que la próxima semana lo enfrentará con el campeonato en juego. El reinado de Allin continúa, pero su siguiente reto promete ser igual de violento.