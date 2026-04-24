El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, coliseo con capacidad para 14,000 personas y casa del Panther City Lacrosse Club de la NLL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**) Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**) Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*) CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indisputable WWE ante Randy Orton en la lucha estelar de la Noche 1 de WrestleMania, un choque de 22 minutos donde Pat McAfee intentó interferir desde el inicio, pero The American Nightmare se sobrepuso a todo. Aunque Rhodes retuvo, no salió ileso, pues requirió tres puntos en el rostro y cuatro grapas en la parte posterior de la cabeza tras su combate. Rhodes estará presente esta noche después de que el lunes CM Punk sugirió estar listo para una oportunidad titular cuando Rhodes lo diga. Rhodes respondió: «Solo di cuándo.» ¿Será la siguiente gran rivalidad de la marca azul? ¿O alguien más se alzará como el próximo retador de Rhodes?

Rhea Ripley confirmó su traslado a SmackDown como nueva Campeona WWE, tras arrebatarle el título a Jade Cargill. En su nueva casa le esperan varias retadoras, como Jordynne Grace o incluso Tiffany Stratton, quien es actualmente contendiente número uno al Campeonato Femenil de los Estados Unidos que posee Giulia.

Hablando de Tiffany Stratton y Giulia, esta rivalidad lleva semanas cocinándose. Stratton venció a Jordynne Grace para convertirse en la retadora. Sin duda la lucha tiene todos los ingredientes para ser especial.

La semana pasada, los MFTs derrotaron a los Wyatt Sicks en la lucha callejera, pero fue Solo Sikoa quien terminó robándole la victoria a Tama Tonga con un Samoan Spike a Uncle Howdy, provocando que creciera la tensión entre ambos. La estructura del grupo que dominó SmackDown meses atrás está al borde del colapso.

Drew McIntyre perdió en WrestleMania ante Jacob Fatu, y ahora llega a Fort Worth con el reloj en ceros. La pregunta es si encontrará un nuevo objetivo en SmackDown o si hay sorpresas en puerta.