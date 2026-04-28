Esta noche en WWE Raw, vimos a Bayley hacer equipo con Lyra Valkyria para enfrentarse a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, talento local aquí de Texas, en especial Roxanne Pérez, nacida en Laredo, Texas.

► Así fue la victoria de Bayley y Lyra Valkyria en WWE Raw

La lucha empezó con Bayley atacando a Raquel, quien la mandó contra el esquinero, solo para recibir una patadota frontal a la cara.

Roxanne Pérez hizo algunas movidas, atacó a Bayley, pero Lyra entró y le ganó, la mandó contra la lona con patadas voladoras y con una bofetada potente.

Raquel arrojó a Bayley de cabeza contra el poste del esquinero; luego se rio junto a su compañera y la Campeona Mundial, Liv Morgan.

Posteriormente, Lyra Valkyria voló para caer sobre Raquel y evitar la derrota de Bayley. Pérez entró y con derechazo bajó de la ceja del ring a Lyra, para luego atacar a Bayley.

Bayley reaccionó, la arrojó contra el esquinero y con súplex casi gana, pero Rodríguez lo evitó.

Con plancha cruzada, Raquel fue arrojada fuera del ring, aunque Lyra también cayó mal. Bayley tomó a Morgan con el cabello; esta le hizo una quebradora de quijada y Roxanne Pérez aprovechó para llevarse la victoria con su Pop Rox y la celebración de The Judgment Day.