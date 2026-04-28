WWE Raw: Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria

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Raquel Rodríguez Liv Morgan Roxanne Pérez SÚPER LUCHAS

Esta noche en WWE Raw, vimos a Bayley hacer equipo con Lyra Valkyria para enfrentarse a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, talento local aquí de Texas, en especial Roxanne Pérez, nacida en Laredo, Texas.

► Así fue la victoria de Bayley y Lyra Valkyria en WWE Raw

WWE Raw 27 04 2026 Lyra Valkyria Bayley Raquel Rodríguez Roxanne Pérez
WWE Raw 27 04 2026 Lyra Valkyria Bayley Raquel Rodríguez Roxanne Pérez

La lucha empezó con Bayley atacando a Raquel, quien la mandó contra el esquinero, solo para recibir una patadota frontal a la cara.

Roxanne Pérez hizo algunas movidas, atacó a Bayley, pero Lyra entró y le ganó, la mandó contra la lona con patadas voladoras y con una bofetada potente.

Raquel arrojó a Bayley de cabeza contra el poste del esquinero; luego se rio junto a su compañera y la Campeona Mundial, Liv Morgan.

WWE Raw 27 04 2026 Lyra Valkyria Bayley Raquel Rodríguez Roxanne Pérez 2
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Posteriormente, Lyra Valkyria voló para caer sobre Raquel y evitar la derrota de Bayley. Pérez entró y con derechazo bajó de la ceja del ring a Lyra, para luego atacar a Bayley.

Bayley reaccionó, la arrojó contra el esquinero y con súplex casi gana, pero Rodríguez lo evitó.

Con plancha cruzada, Raquel fue arrojada fuera del ring, aunque Lyra también cayó mal. Bayley tomó a Morgan con el cabello; esta le hizo una quebradora de quijada y Roxanne Pérez aprovechó para llevarse la victoria con su Pop Rox y la celebración de The Judgment Day.

WWE Raw 27 04 2026 Raquel Rodríguez Liv Morgan Roxanne Pérez
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Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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