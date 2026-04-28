WWE Raw: Becky Lynch retuvo el Campeonato Intercontinental Femenil ante Iyo Sky

Esta noche en WWE Raw, Becky Lynch hizo un reto abierto por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE, que lo aceptó Iyo Sky.

► Así fue la victoria de Becky Lynch ante Iyo Sky en WWE Raw

Aunque Lynch dijo que quería luchar era ante las mejores, ante Asuka, ante Rhea Ripley, ante las Shawn Michaels, no ante las Marty Jannetty, a lo cual Iyo le dio un derechazo y patadas que la sacaron del ring. Apareció Adam Pearce para hacer oficial el combate.

Tras comerciales, Iyo pateó a Becky y la mandó a la lona... Becky reaccionó con patada contra Sky en el esquinero, así como con tremendo súplex Exploder que hizo rodar a la japonesa fuera del ring.

Con patadas voladoras rasantes estilo baseball slide, Lynch sacó del ring a Iyo y le cayó encima con derechazo al pecho, para luego meterla al ring de nuevo.

Lynch con una súper guillotina obtuvo una cuenta en dos segundos. Sky reaccionó con tremendo súplex para controlar a Lynch.

Iyo atacó con codazo giratorio a Lynch, luego la azotó de cara contra la lona.

Iyo atacó el brazo de Lynch arrojándola contra las sogas, para luego caerle encima con potentes patadas voladoras al pecho, que los fans celebraron.

Sky atacó a Becky con meteora, doble rodillazo en el esquinero y la cuenta llegó a dos.

Lynch con azotón de espaldas contra la lona apoyada con el brazo, logró una cuenta en dos segundos.

Iyo pisoteó el abdomen de la irlandesa y quería volar, pero Lynch le dio un derechazo a la cara; pero con Pelé Kick, Iyo atacó a Lynch.

Lynch evitó un sunset flip, pero Iyo logró volverlo un powerbomb y ambas quedaron tiradas en el suelo de ringside.

Lynch con súperplex y DDT, pero Iyo Sky evitó la derrota. «¡Esto es asombroso!«, corearon los fans.

Sky con rodada a espaldas, casi gana; luego le dio tremenda superkick a la quijada a Lynch y le hizo quebradora de espaldas, pero Lynch sobrevivió.

Lynch con un codazo a la cara de Sky, pero esta reaccionó con un DDT y subió al esquinero.

Lynch recibió con las piernas en alto a Sky y le hizo su Manhandle Slam, pero la cuenta llegó solo a dos, sorpresivamente.

Sky empujó del esquinero a Lynch y le cayó encima con un Asai Moonsult, para luego meter a la pelirroja al ring… Iyo se quitó un zapato, pero, de la nada, Asuka apareció para castigarla contra la ceja del ring sin que la réferi viera.

Becky Lynch se llevó la victoria con su Manhandle Slam y retuvo el Campeonato Intercontinental WWE.

Asuka luego atacó brutalmente a Iyo Sky.