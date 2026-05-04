Cómo ver WWE Backlash 2026

Cuarta cita «premium» del elenco principal de WWE en lo que llevamos de 2026, una nueva edición de Backlash llega este sábado 9 de mayo desde la Benchmark International Arena en Tampa (Florida, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE Backlash 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 4:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 6:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 7:00 PM
Bogotá (Colombia) – 5:00 PM
Asunción (Paraguay) – 7:00 PM
Belmopán (Belice) – 4:00 PM
Caracas (Venezuela) – 6:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 4:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 5:00 PM
La Habana (Cuba) – 6:00 PM
La Paz (Bolivia) – 6:00 PM
Lima (Perú) – 5:00 PM
Managua (Nicaragua) – 4:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 7:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 6:00 PM
Quito (Ecuador) – 5:00 PM
San José (Costa Rica) – 4:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 6:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 4:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 6:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 4:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn
- Seth Rollins vs. Bron Breakker
- Asuka vs. IYO SKY
- The Miz y Kit Wilson vs. Danhausen y luchador por concretar
► Medios de seguimiento
- ESPN Plus (EEUU), Netflix (globalmente)