Eddie Kingston volverá a RevPro el próximo mes

La nueva etapa de Eddie Kingston en AEW tras superar sus lesiones que lo apartaron del ring durante 16 meses no está siendo todo lo ideal que muchos esperábamos. Aunque el pasado diciembre compitiera por el máximo cetro de la empresa (cuando entonces lo portaba Samoa Joe), su protagonismo se antoja muy secundario, y desde aquella oportunidad titular, no hemos vuelto a verlo en Dynamite.

Así que como hacen otros talentos que no encuentran hueco bajo los focos de AEW, Kingston se deja ver por las «indies». Y el próximo 7 de junio se dejará ver por RevPro, seis años después de su última vez, cuando la casa británica celebre Live In London 108 desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra), según anunció ayer esta durante Live In London 107. De momento, se desconoce contra quién o quiénes luchará Kingston.

Sólo tres combates ha disputado Kingston para RevPro. En 2020, justo antes de que estallara la pandemia de coronavirus, «The Mad King» formó parte de los eventos Live At The Cockpit 49, High Stakes 2020 y Live At The Cockpit 50, donde se midió a Dan Magee, LA Park y al fallecido Mad Kurt, respectivamente.

► Live In London 107: resultados completos

He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In London 107, celebrado ayer desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra).