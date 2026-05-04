Eddie Kingston volverá a RevPro el próximo mes

La nueva etapa de Eddie Kingston en AEW tras superar sus lesiones que lo apartaron del ring durante 16 meses no está siendo todo lo ideal que muchos esperábamos. Aunque el pasado diciembre compitiera por el máximo cetro de la empresa (cuando entonces lo portaba Samoa Joe), su protagonismo se antoja muy secundario, y desde aquella oportunidad titular, no hemos vuelto a verlo en Dynamite.
Así que como hacen otros talentos que no encuentran hueco bajo los focos de AEW, Kingston se deja ver por las «indies». Y el próximo 7 de junio se dejará ver por RevPro, seis años después de su última vez, cuando la casa británica celebre Live In London 108 desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra), según anunció ayer esta durante Live In London 107. De momento, se desconoce contra quién o quiénes luchará Kingston.
Sólo tres combates ha disputado Kingston para RevPro. En 2020, justo antes de que estallara la pandemia de coronavirus, «The Mad King» formó parte de los eventos Live At The Cockpit 49, High Stakes 2020 y Live At The Cockpit 50, donde se midió a Dan Magee, LA Park y al fallecido Mad Kurt, respectivamente.
► Live In London 107: resultados completos
He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In London 107, celebrado ayer desde el Porchester Hall de Londres (Inglaterra).
- Mark Trew, Kieron Lacey y Will Kaven derrotaron a Contenders (Chicago Desailly, Isaac Murray y Elvin Narayan). Murray encajó el pin.
- Leyton Buzzard derrotó a Cameron Khai. Tras la lucha, Buzzard retó a Joe Lando a poner en juego contra él su Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro.
- Alexxis Falcon derrotó a JGU.
- RevPro anunció el evento Homecoming para el 7 de noviembre desde el York Hall de Londres (Inglaterra).
- Leon Slater (con Liam Slater) derrotó a Luke Jacobs. En las postrimerías, Liam Slater anunció que Leon Slater canjeaba su trofeo del último Trios Grand Prix por una oportunidad al Campeonato Británico Indiscutible de Parejas que ostentan Young Guns. Leon no pareció muy contento con la decisión unilateral tomada por su «coach». El combate se dará en Revolution Rumble (17 de mayo).
- Dani Luna derrotó a Aluna. Acabado el choque, Luna retó a Alexxis Falcon por su Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro.
- Top Tier (Josh Holly y James Ellis) derrotaron a The Freshnas (Fabio y Martin Steers).
- FINAL DEL TORNEO REVOLUTION ROAD: JJ Gale derrotó a TK Cooper. Gale luchará en Revolution Rumble por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro que ostenta Jay Joshua.
- LUCHA EXTRAOFICIAL: Michael Oku (con Amira Blair) derrotó a Connor Mills. Oku venció con su Half Crab y volvió a aplicárselo a Mills en el epílogo, hasta que Jay Joshua hizo acto de presencia.
📷 @TheOJMO Vs Mills— slysy (@slysy2) May 3, 2026
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