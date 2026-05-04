Durante la temporada de WrestleMania 42, WWE apostó fuerte por las apariciones de celebridades, trayendo a figuras como IShowSpeed, Lil Yachty y Jelly Roll al evento, sumándose también la participación de Pat McAfee, a quien se le dio cierto protagonismo dentro del estelar de la primera noche, durante el combate entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato Indisputable WWE.

► Veremos más celebridades durante el verano

A pesar de que la participación de las celebridades en WrestleMania 42 atrajo un sinnúmero de críticas, WWE no tiene intención de bajar el ritmo, y la compañía ya está planeando lo que vendrá después de WrestleMania.

Al respecto, según indicó recientemente Fightful Select, fuentes internas de WWE dejaron claro que la compañía estaba encantada con la participacion de las celebridades en WrestleMania, y que ese éxito ya está marcando los planes futuros. Se agregó que si bien se espera que el nivel de participación disminuya un poco ahora que la temporada de WrestleMania ha terminado, no desaparecerá, y se prevé que durante el verano volvamos a ver más de esto, e incluso se mencionó que habían tomado contacto con Tom Brady, ex jugador de la NFL.

«WWE tuvo una gran participación de celebridades en WrestleMania. Y eso no va a terminar pronto. Vimos a IShowSpeed, Lil Yachty y Jelly Roll, entre otras celebridades, participando en WrestleMania. Fuentes de WWE le dijeron a Fightful Select que estaban muy contentos con todas las actuaciones de las celebridades».

«Además, nos informaron que no se detendrán pronto. Se reiteró que la participación disminuirá después de la temporada de WrestleMania, como era de esperar, pero que aún existen planes para incorporar a más celebridades a la programación de la WWE en el futuro, incluso este verano. No se mencionaron nombres.»

«Al menos se contactó a Tom Brady para que apareciera, pero desconocemos el motivo por el cual no se llevó a cabo».