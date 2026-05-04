Posible motivo detrás de la futura ausencia de Roman Reigns

Pese a estar inicialmente anunciado, WWE ha retirado a Roman Reigns de la publicidad oficial para los episodios de Monday Night RAW correspondientes a junio. El Jefe Tribal Original ya no aparece en las listas ni gráficos promocionales para las fechas del 1, 8, 15 y 22 de junio, que formaban parte de una nueva gira por Europa.

► Roman Reigns se ausentará de la televisión en junio

Según una nueva actualización de Dave Meltzer, la razón de la exclusión de Roman Reigns de los eventos de junio es simple, indicando que ya no está previsto que aparezca para el evento Night of Champions en Arabia Saudita, lo que llevó a la WWE a retirarlo de la promoción televisiva de dicho evento. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que la situación cambie dependiendo de lo que ocurra en Backlash, donde Reigns defenderá su campeonato contra Jacob Fatu.

«Respecto a la exclusión de Roman Reigns de las fechas televisivas de junio anunciadas, la razón que nos dieron es que no estará en el evento premium de Arabia Saudita y, por lo tanto, no había razón para promocionarlo».

“Si pierde el título la semana que viene, por supuesto que eso supondría un cambio y la historia se complicaría. Si lo retiene, probablemente ahí terminará todo”.

“Pero Reigns ya no tiene programada ninguna aparición televisiva en junio”.

Habrá que ver si esta decisión guarda alguna relación con lo que ocurra el próximo fin de semana en Backlash, pero ciertamente deja a los fanáticos pensando y especulando, toda vez que el propio Jefe Tribal Original había manifestado tras WrestleMania 42 de que aparecería con mayor frecuencia en la programación semanal de WWE.