El torneo estrella de la lucha libre británica, Super Strong Style 16 de PROGRESS Wrestling, inició ayer 3 de mayo su décima edición, desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Todos los combates de cuartos de final, tanto los adscritos al torneo varonil como el femenil, se disputaron en esta primera jornada: Simon Miller vs. Jay Joshua, Rhio vs. Stephanie Maze, Elijah Blum vs. Charles Crowley, Shotzi Blackheart vs. LA Taylor, Peter Tihanyi vs. Spike Trivet, Gisele Shaw vs. Skye Smitson, Lio Rush vs. Charlie Sterling y Kanji vs. Hollie Barlow.

Además, en el estelar, Man Like DeReiss puso sobre la mesa el Campeonato Mundial PROGRESS ante Cara Noir, esta vez sin descalificación de por medio.

Este arranque del SSS 16 pudo seguirse en directo vía vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV.

► El Rey Cisne

En el vídeo introductorio del show, un repaso a todos los participantes de los dos torneos, Lio Rush, Charles Crowley, Kanji y Shotzi Blackheart fueron los más aclamados.

CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Jay Joshua (con Nico Angelo) derrotó a Simon Miller . Joshua no fue presentado ni mencionado como máximo monarca de RevPro, cosa habitual en PROGRESS que me parece absurda, porque de tal manera prestigias tu torneo. Durante los cinco primeros minutos de contienda la imagen estuvo congelada, y no porque en mi casa hiciese frío, precisamente. Y cuando volvió a haber movimiento, lo que vi me gustó, aunque por desgracia no tuvo mucha continuidad. Miller, tenía casi vencido a Joshua y este pudo evitar que rematara la jugada con un Lariat y luego lo puso a dormir con un Mataleón. Parece que el objetivo de la lucha fue hacer ver bien a Miller, quien fue despedido entre aplausos al volver a vestidores. Una pena los problemas de «streaming». ♠♠1/2

. Joshua no fue presentado ni mencionado como máximo monarca de RevPro, cosa habitual en PROGRESS que me parece absurda, porque de tal manera prestigias tu torneo. Durante los cinco primeros minutos de contienda la imagen estuvo congelada, y no porque en mi casa hiciese frío, precisamente. Y cuando volvió a haber movimiento, lo que vi me gustó, aunque por desgracia no tuvo mucha continuidad. Miller, tenía casi vencido a Joshua y este pudo evitar que rematara la jugada con un Lariat y luego lo puso a dormir con un Mataleón. Parece que el objetivo de la lucha fue hacer ver bien a Miller, quien fue despedido entre aplausos al volver a vestidores. Una pena los problemas de «streaming». CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Rhio derrotó a Stephanie Maze . Y si antes era la imagen, ahora era el sonido, con continuas subidas y bajadas del ambiente. Pero bueno, al menos pude ver entero el duelo. Desde su inicio, Rhio evitó caer en el juego de golpeo que proponía Maze y tuvo la iniciativa. Cuando Maze quiso ponerse al volante, Rhio fue a por su pierna izquierda, que defenestró. Con todo, Maze tuvo su «comeback» e incluso se sirvió de su extremidad tocada para poner en aprietos a Rhio, pero la «Leader of the Pack» impuso su poderío valiéndose también de esa dolencia de su rival y tras un Ushi-Goroshi y su Package Piledriver, la alemana terminó de espaldas planas. Aunque de resultado predecible, interesante lucha por la creciente presencia de Maze en ella. ♠♠♠1/2

. Y si antes era la imagen, ahora era el sonido, con continuas subidas y bajadas del ambiente. Pero bueno, al menos pude ver entero el duelo. Desde su inicio, Rhio evitó caer en el juego de golpeo que proponía Maze y tuvo la iniciativa. Cuando Maze quiso ponerse al volante, Rhio fue a por su pierna izquierda, que defenestró. Con todo, Maze tuvo su «comeback» e incluso se sirvió de su extremidad tocada para poner en aprietos a Rhio, pero la «Leader of the Pack» impuso su poderío valiéndose también de esa dolencia de su rival y tras un Ushi-Goroshi y su Package Piledriver, la alemana terminó de espaldas planas. Aunque de resultado predecible, interesante lucha por la creciente presencia de Maze en ella. PROGRESS volvió a anunciar Chapter 195: Wonder Brawl II para el 7 de junio, desde el O2 Ritz de Manchester (Inglaterra).

CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Charles Crowley (con globos) derrotó a Elijah Blum . Crowley, globos en mano, fue recibido entre cánticos de «Super Twat Style». Blum sí fue presentado como máximo monarca de wXw. Los habituales procederes de Crowley (su «truco de magia», su ataque pezonil…) desconcertaron a Blum, que tuvo nulo apoyo del respetable. Durante toda la lucha, Crowley buscó alcanzar los globos que había amarrado en un esquinero, y esas distracciones permitieron que Blum se hiciera con el control de las hostialidades. Crowley, claro está, acabó agarrando los globos, todo para ejecutar varios movimientos mientras los sostenía con una mano. Blum reversó un intento de Springboard Cutter y cubrió a Crowley, pero el brazo donde tenía los globos se elevó, evitando la cuenta de tres. Así que Blum los explotó y un Crowley enfurecido se fue contra él como un energúmeno y tras su Springboard Cutter lo puso de espaldas planas. ♠♠♠

. Crowley, globos en mano, fue recibido entre cánticos de «Super Twat Style». Blum sí fue presentado como máximo monarca de wXw. Los habituales procederes de Crowley (su «truco de magia», su ataque pezonil…) desconcertaron a Blum, que tuvo nulo apoyo del respetable. Durante toda la lucha, Crowley buscó alcanzar los globos que había amarrado en un esquinero, y esas distracciones permitieron que Blum se hiciera con el control de las hostialidades. Crowley, claro está, acabó agarrando los globos, todo para ejecutar varios movimientos mientras los sostenía con una mano. Blum reversó un intento de Springboard Cutter y cubrió a Crowley, pero el brazo donde tenía los globos se elevó, evitando la cuenta de tres. Así que Blum los explotó y un Crowley enfurecido se fue contra él como un energúmeno y tras su Springboard Cutter lo puso de espaldas planas. PROGRESS anunció de nuevo Chapter 196: Scorchio para el 26 de julio, desde el Electric Ballroom, con The Velocities como dos de los nombres implicados.

El motivo de que esta primera jornada del SSS16 se celebrase tan temprano respondía a la celebración en el mismo Electric Ballroom de un show de la promotora Fist Club a las 7 pm ET.

CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Shotzi Blackheart derrotó a LA Taylor (con Skye Smitson) . ¿Dije antes que Blackheart fue una de las más ovacionadas durante el vídeo de presentación? Pues ya in situ, Taylor recibió casi más apoyo. Su envergadura la hizo dominar los primeros compases, zarandeando a la estadounidense de un lado a otro del ring, con homenaje a Brodie Lee incluido. El primer contraataque de Blackheart fue cercenado por Taylor cuando esta reversó un intento de DDT desde el esquinero en un tremendo Spinebuster, por el que casi se lleva la victoria. Blackheart se repuso de nuevo y con un Shiraniu y su Cannonball desde un esquinero, pudo consumar el pinfall sobre la inglesa. Final un tanto de la nada. Por cierto, Blackheart fue mencionada como portadora de un título en MLW. ♠♠♠1/4

. ¿Dije antes que Blackheart fue una de las más ovacionadas durante el vídeo de presentación? Pues ya in situ, Taylor recibió casi más apoyo. Su envergadura la hizo dominar los primeros compases, zarandeando a la estadounidense de un lado a otro del ring, con homenaje a Brodie Lee incluido. El primer contraataque de Blackheart fue cercenado por Taylor cuando esta reversó un intento de DDT desde el esquinero en un tremendo Spinebuster, por el que casi se lleva la victoria. Blackheart se repuso de nuevo y con un Shiraniu y su Cannonball desde un esquinero, pudo consumar el pinfall sobre la inglesa. Final un tanto de la nada. Por cierto, Blackheart fue mencionada como portadora de un título en MLW. CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Spike Trivet derrotó a Peter Tihanyi . Antes de que sonara la campana de inicio, Tihanyi atacó a Trivet y poco después, recurrió al rico piquete de ojos mientras el árbitro colocaba bien el faldón del ring. El húngaro pudo domar al buitre durante un par de minutos, logrando que sus contraataques tuvieran poco recorrido y dañándole la pierna izquierda. Sobre los siete minutos, Tihanyi se sacó su Slingshot Cutter, con el que suele ganar sus luchas, pero su rival «kickeó» y el ex máximo monarca de wXw volvió a por la pierna izquierda, estando cerca de hacer que Trivet palmeara la lona. Pero finalmente, Trivet evitó un segundo Slinghot Cutter y encadenó su Codebreaker y su Tower Of Silence para el pin. Notable encuentro que no tuvo ni un minuto de respiro y del que Tihanyi salió muy bien parado. ♠♠♠♠

. Antes de que sonara la campana de inicio, Tihanyi atacó a Trivet y poco después, recurrió al rico piquete de ojos mientras el árbitro colocaba bien el faldón del ring. El húngaro pudo domar al buitre durante un par de minutos, logrando que sus contraataques tuvieran poco recorrido y dañándole la pierna izquierda. Sobre los siete minutos, Tihanyi se sacó su Slingshot Cutter, con el que suele ganar sus luchas, pero su rival «kickeó» y el ex máximo monarca de wXw volvió a por la pierna izquierda, estando cerca de hacer que Trivet palmeara la lona. Pero finalmente, Trivet evitó un segundo Slinghot Cutter y encadenó su Codebreaker y su Tower Of Silence para el pin. Notable encuentro que no tuvo ni un minuto de respiro y del que Tihanyi salió muy bien parado. CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Gisele Shaw derrotó a Skye Smitson (con LA Taylor) . Shaw fue presentada como campeona de MLP, y no contenta con su primera presentación, salió dos veces a escena, ganándose los abucheos del respetable. Antes del inicio, Shaw recordó su etapa en PROGRESS, considerando que puso a la promotora en el mapa y se quejó de no haber recibido un pase directo a la final del torneo, ganándose más abucheos y la petición de que le apagaran el micro. La ruda empezó muy confiada y sólo fue capaz de tomar el timón usando el viejo truco del faldón del ring. Smitson pudo reponerse minutos después e igualar las tornas, pero de manera limpia, tras varios intentos rápidos de pin, un rodillazo de Shaw en su cara la noqueó, sucumbiendo a la cuenta de tres. Parece que Shaw será la ruda a batir del torneo. ♠♠♠1/4

. Shaw fue presentada como campeona de MLP, y no contenta con su primera presentación, salió dos veces a escena, ganándose los abucheos del respetable. Antes del inicio, Shaw recordó su etapa en PROGRESS, considerando que puso a la promotora en el mapa y se quejó de no haber recibido un pase directo a la final del torneo, ganándose más abucheos y la petición de que le apagaran el micro. La ruda empezó muy confiada y sólo fue capaz de tomar el timón usando el viejo truco del faldón del ring. Smitson pudo reponerse minutos después e igualar las tornas, pero de manera limpia, tras varios intentos rápidos de pin, un rodillazo de Shaw en su cara la noqueó, sucumbiendo a la cuenta de tres. Parece que Shaw será la ruda a batir del torneo. PROGRESS anunció que Ricky Sosa competirá en Wonder Brawl II y que en ese mismo evento, los Young Guns defenderán el Campeonato de Parejas PROGRESS.

En el particular «backstage» de PROGRESS, Simon Miller y Cara Noir se encararon (valga la redundancia). Miller dijo algo, pero no lo escuché por el horrible sonido. Noir se marchó sin decir nada.

CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Charlie Sterling derrotó a Lio Rush . Versión «Blackheart», Rush se presentó caracterizado como en sus últimas apariciones con AEW y no como solía lucir antes. Sigo sin entender el paso atrás. Incluso la música de entrada ahora es peor. El primer «Blackheart» se veía amenazante y el actual parece una parodia, pese al compromiso que siempre muestra el luchador. Espero que haya un arco donde su forma final sea de nuevo aquella. Los primeros minutos fueron para un Sterling intimidado a la par que desconcertado, los siguientes para Rush en modo mega-zombi, endosándole una Powerbomb a su oponente. Rush parecía tener encarrilada la victoria, pero se distrajo poniéndose la chaqueta de Sterling (?) y este lo enredó con su prenda y lo rodó de espaldas apoyándose en las cuerdas, ante la ceguera del réferi. Pase sucio a semifinales. ♠♠♠ Eso sí, antes de pasar la cortina, Sterling se marchó con la cara mojada por cortesía de Warren Banks, uno de los comentaristas, que le arrojó agua de su botella tras una chulería del ex Smokin’ Ace.

. Versión «Blackheart», Rush se presentó caracterizado como en sus últimas apariciones con AEW y no como solía lucir antes. Sigo sin entender el paso atrás. Incluso la música de entrada ahora es peor. El primer «Blackheart» se veía amenazante y el actual parece una parodia, pese al compromiso que siempre muestra el luchador. Espero que haya un arco donde su forma final sea de nuevo aquella. Los primeros minutos fueron para un Sterling intimidado a la par que desconcertado, los siguientes para Rush en modo mega-zombi, endosándole una Powerbomb a su oponente. Rush parecía tener encarrilada la victoria, pero se distrajo poniéndose la chaqueta de Sterling (?) y este lo enredó con su prenda y lo rodó de espaldas apoyándose en las cuerdas, ante la ceguera del réferi. Pase sucio a semifinales. Eso sí, antes de pasar la cortina, Sterling se marchó con la cara mojada por cortesía de Warren Banks, uno de los comentaristas, que le arrojó agua de su botella tras una chulería del ex Smokin’ Ace. PROGRESS anunció Chapter 197: Ballroom Blitz para el 31 de agosto, desde el Electric Ballroom.

CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Kanji derrotó a Hollie Barlow . Emersyn Jayne era la rival original de Kanji, pero como comenté en la review del más reciente show de EVE, se encuentra lesionada, así que Barlow ocupó su lugar. El combate supuso casi un «squash» alargado, donde una vez más, se evidenció la maestría de Kanji en el llaveo, hasta que Barlow reaccionó y poseída por el espíritu del «Strong Style», fue de tú a tú contra la Campeona Resurgence. Barlow no sucumbió al pin tras el Hidden Blade de Kanji, pero tuvo que rendirse ante la letal Kimura con puente. Buena lucha, tal vez 14 minutos no eran necesarios para la historia que quería contarse y algo de menor duración habría sido más efectivo. ♠♠♠1/2

. Emersyn Jayne era la rival original de Kanji, pero como comenté en la review del más reciente show de EVE, se encuentra lesionada, así que Barlow ocupó su lugar. El combate supuso casi un «squash» alargado, donde una vez más, se evidenció la maestría de Kanji en el llaveo, hasta que Barlow reaccionó y poseída por el espíritu del «Strong Style», fue de tú a tú contra la Campeona Resurgence. Barlow no sucumbió al pin tras el Hidden Blade de Kanji, pero tuvo que rendirse ante la letal Kimura con puente. Buena lucha, tal vez 14 minutos no eran necesarios para la historia que quería contarse y algo de menor duración habría sido más efectivo. Kanji, anunciaron los comentaristas, se enfrentará a Gisele Shaw en semifinales, y Rhio a Shotzi Blackheart. Mientras Spike Trivet se medirá a Charlie Sterling y Jay Joshua a Charles Crowley. Todo, y la final, mañana.

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Cara Noir derrotó a Man Like DeReiss (c) para ganar el título . Miembros del ring crew se interpusieron entre los protagonistas para evitar que la cosa se saliera de madre antes que sonara la campana, y uno de ellos era Gin El Libertario. Hubo «brawleo» fuera del ring en los primeros compases, DeReiss sacó una mesa, pero el «Black Swan» volvió a ponerla en su lugar y a cambio, castigó el pie izquierdo y la muñeca izquierda del «Lyrical Dragon» con sillas. Este reaccionó con violencia, arreando un sillazo directo a la cabeza de Noir, por amor a la ETC. Noir evitó otra vez el uso de la mesa y retomó el control para centrarse otra vez en las sillas, pero el tiro se le fue por la culata, porque por una Powerbomb acabó con la espalda sobre cuatro de ellas que instantes antes había unido. Noir volvió a llevar la iniciativa, y con un martillo, rompió la mesa de marras. Luego, quiso romper el propio martillo en la cabeza de DeReiss, afortunadamente sin éxito, DeReiss lo puso en el Sharpshooter y antes de palmear la lona le endosó un puñetazo al árbitro para dejarlo en brazos de Morfeo y así evitar la derrota. Noir invitó entonces a DeReiss a defenestrarlo con un martillo, pero el técnico quiso rematarlo por sus propios medios y al errar el 450, Noir desató la artillería pesada: patada en la cabeza, martillazo en el costillar y Package Piledriver sobre un puñado de sillas. Demasiado para DeReiss. 1, 2 y 3: Noir vuelve a la cima de PROGRESS cuatro años después. ♠♠♠♠

. Miembros del ring crew se interpusieron entre los protagonistas para evitar que la cosa se saliera de madre antes que sonara la campana, y uno de ellos era Gin El Libertario. Hubo «brawleo» fuera del ring en los primeros compases, DeReiss sacó una mesa, pero el «Black Swan» volvió a ponerla en su lugar y a cambio, castigó el pie izquierdo y la muñeca izquierda del «Lyrical Dragon» con sillas. Este reaccionó con violencia, arreando un sillazo directo a la cabeza de Noir, por amor a la ETC. Noir evitó otra vez el uso de la mesa y retomó el control para centrarse otra vez en las sillas, pero el tiro se le fue por la culata, porque por una Powerbomb acabó con la espalda sobre cuatro de ellas que instantes antes había unido. Noir volvió a llevar la iniciativa, y con un martillo, rompió la mesa de marras. Luego, quiso romper el propio martillo en la cabeza de DeReiss, afortunadamente sin éxito, DeReiss lo puso en el Sharpshooter y antes de palmear la lona le endosó un puñetazo al árbitro para dejarlo en brazos de Morfeo y así evitar la derrota. Noir invitó entonces a DeReiss a defenestrarlo con un martillo, pero el técnico quiso rematarlo por sus propios medios y al errar el 450, Noir desató la artillería pesada: patada en la cabeza, martillazo en el costillar y Package Piledriver sobre un puñado de sillas. Demasiado para DeReiss. 1, 2 y 3: Noir vuelve a la cima de PROGRESS cuatro años después. Como epílogo, y con los comentaristas en shock, Noir tiró del ring la versión modificada del campeonato que introdujo DeReiss tiempo atrás y recuperó la habitual. DeReiss se despidió ovacionado.

⇒ Este día uno mejoró al visto el pasado año, con unos emparejamientos más atractivos, un mejor reparto de tiempos y el extra de las féminas, cuyas actuaciones, en general, superaron a las de los hombres, con Rhio y Kanji como «MVPs». No obstante, los «highlights» fueron cosa de Spike Trivet, Peter Tihanyi, Man Like DeReiss y Cara Noir. Especial mención a la victoria de Noir, sobre la que tengo sentimientos encontrados, pues me habría gustado una nueva ostentación bajo su faceta técnica. Aunque de tal manera, como ya comenté, quizás PROGRESS lo sitúe próximamente contra Spike Trivet, lo que me hace pensar si este saldrá ganador hoy en el SSS 16.

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