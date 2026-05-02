Pro-Wrestling: EVE volvió este viernes 1 de mayo al Big Penny Social de Londres para presentar su séptimo evento de 2026, que supuso su particular show celebratorio por los 16 años de vida de la promotora.

Como estelar y único encuentro titular del show, LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas EVE ante Rhio y Alexxis Falcon.

Completando el menú, Skye Smitson y Violet Nyte protagonizaron un reto abierto y se disputaron tres duelos: Cory Zero vs. Melissa Fierce, Lucy Sky vs. Aliss Ink y Molly Spartan vs. Leah Raven.

EVE 149: Resist & Riot – The 16th Anniversary Spectacular pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior), donde está disponible para su visionado.

► LALLIE resisten

Lucy Sky derrotó a Aliss Ink . Dann Read, promotor de EVE, quiso vender que Ink arrastraba cierto deterioro físico por el combate que sostuvo la semana pasada contra Miyu Yamashita en EVE x TJPW 2. Buen desempeño de la sueca pese a perder, quien poco a poco se está convirtiendo en una de las favoritas del público. ♠♠♠1/2

. Dann Read, promotor de EVE, quiso vender que Ink arrastraba cierto deterioro físico por el combate que sostuvo la semana pasada contra Miyu Yamashita en EVE x TJPW 2. Buen desempeño de la sueca pese a perder, quien poco a poco se está convirtiendo en una de las favoritas del público. RETO ABIERTO: Skye Smitson y Violet Nyte derrotaron a Abi Cartwright y Alexis Lee . Antes del inicio, Smitson y Nyte reclamaron una revancha contra LALLIE por el Campeonato de Parejas EVE. Principal gladiadora y principal campeona de la escena luchística de Singapur, Lee hizo su debut en EVE. Cartwright emuló la presentación de Lee e igualmente fue presentada con el adjetivo «friggin». ♠♠3/4

. Antes del inicio, Smitson y Nyte reclamaron una revancha contra LALLIE por el Campeonato de Parejas EVE. Principal gladiadora y principal campeona de la escena luchística de Singapur, Lee hizo su debut en EVE. Cartwright emuló la presentación de Lee e igualmente fue presentada con el adjetivo «friggin». Cory Zero derrotó a Melissa Fierce . Emersyn Jayne era la rival original de Zero, pero se encuentra de baja por lesión. ♠♠♠1/2

. Emersyn Jayne era la rival original de Zero, pero se encuentra de baja por lesión. Molly Spartan derrotó a Leah Raven . Melissa Fierce era la rival original de Spartan, pero Fierce cubrió la baja de Emersyn Jane. A cambio, Rave, debutante con EVE, fue contra Spartan. Lucha breve, casi de realce para Spartan. ♠♠♠

. Melissa Fierce era la rival original de Spartan, pero Fierce cubrió la baja de Emersyn Jane. A cambio, Rave, debutante con EVE, fue contra Spartan. Lucha breve, casi de realce para Spartan. CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: LALLIE (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) derrotaron a Rhio y Alexxis Falcon para retener el título . Notable estelar, donde el poder de la amistad se impuso una vez más. Séptima defensa de LALLIE desde que conquistaran sus cinturones en EVE 137: Hit Me With Your Best Chop. ♠♠♠3/4

. Notable estelar, donde el poder de la amistad se impuso una vez más. Séptima defensa de LALLIE desde que conquistaran sus cinturones en EVE 137: Hit Me With Your Best Chop. En el epílogo, Dann Read informó a las campeonas de parejas que su siguiente defensa, en EVE 150: History Makers, Rule Breakers (5 de junio), sería ante French Art (JGU y Cory Zero). LALLIE lucieron contentas. Ya se vieron las caras en EVE 144: Multiverse Rumble 2026 y las cuatro conjuntaron un muy buen encuentro.

⇒ No tan redondo como su decimoquinto aniversario, este decimosexto fue una velada sólida, cuyo imprevisto en forma de baja de Emersyn Jayne se solventó con oficio, propiciando el debut de una Leah Raven que podría ganarse próximamente su hueco regular en EVE. Mi único pero, que una cita de relevancia como esta careciera de lucha por el Campeonato EVE. Dos meses han transcurrido ya desde la coronación de Session Moth Martina y aún no la hemos visto estrenarse como monarca.

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