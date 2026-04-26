Casi dos años después de la primera vez, EVE y TJPW volvieron a unir fuerzas en un evento donde colisionaron algunas de las principales estrellas de ambas promotoras. Todo, desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra).

El eje conductor de la velada fue un minitorneo para determinar nueva retadora por el Campeonato Internacional EVE que ostenta la «All Elite» Kris Statlander. Como contendientes, Shoko Nakajima, Hollie Barlow, Miyu Yamashita y Aliss Ink.

Completando el cartel, Rhio fue contra Hyper Misao, mientras Session Moth Martina y Aliss Ink se enfrentaron a Lucy Sky y Yuki Aino.

EVE 147: Bruised, Battered & Hungover! pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior), donde está disponible para su visionado.

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SEMIFINAL DEL ONE NIGHT TOURNAMENT PARA CONCRETAR RETADORA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Shoko Nakajima derrotó a Hollie Barlow.

SEMIFINAL DEL ONE NIGHT TOURNAMENT PARA CONCRETAR RETADORA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Miyu Yamashita derrotó a Aliss Ink .

. Rhio derrotó a Hyper Misao .

. Session Moth Martina y Aliss Ink derrotaron a Lucy Sky y Yuki Aino . Debut de Aino con EVE, quien tras la lucha, y harta de la rudeza de Sky, endosó a esta un súplex lateral y celebró tomando cerveza junto a Martina.

. Debut de Aino con EVE, quien tras la lucha, y harta de la rudeza de Sky, endosó a esta un súplex lateral y celebró tomando cerveza junto a Martina. FINAL DEL ONE NIGHT TOURNAMENT PARA CONCRETAR RETADORA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Miyu Yamashita derrotó a Shoko Nakajima. Con su victoria, Yamashita buscará el oro de Kris Statlander en el siguiente show de EVE, EVE 150: History Makers, Rule Breakers, el 5 de junio desde el mismo Big Penny Social.