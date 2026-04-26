Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 25 de abril 2026

AEW COLLISION 25 DE ABRIL 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin contra The Demand, con victoria de estos últimos.

AEW COLLISION 25 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Kris Statlander en lucha de relleno

Aunque impresiona que B3cca se viera tan bien aquí, logrando una ofensiva decente en tan poco tiempo, Kris Statlander fue la contendiente que esta vez terminó en la lucha de relleno semanal de Collision.

► 1- Rush vs. Adam Priest

Priest ha tenido apariciones esporádicas en AEW últimamente, estando mayormente confinado a ROH en estos días, por lo que sería refrescante verlo defenderse en un contexto como este… o al menos, lo habría sido, si buena parte de esta lucha no se hubiera perdido en la pausa comercial.

LO BUENO

► 2- The Dogs y Death Riders vs. The Young Bucks y The Rascalz

Fue tan caótico como se esperaba, en el mejor sentido posible. Hubo algunas movidas ofensivas espectaculares en la parte final, manteniendo la acción a un ritmo vertiginoso. Sí, hubo altibajos, pero eso es lo normal en este tipo de combates.

► 1- Chris Jericho y The Hurt Syndicate vs. The Demand

Es increíble que Jericho esté teniendo combates infinitamente mejores en esta última racha que en mucho tiempo. Se está esforzando al máximo, y creo que ser el bueno le está ayudando, ya que le permite ejecutar movimientos espectaculares como las hurracanranas en avalancha. Esto fue de mucha mayor calidad de lo que esperaba, y The Demand realmente necesitaba una gran victoria para seguir presumiendo. Ricochet puede aprovechar esto durante algunas semanas más.