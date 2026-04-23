Lo Bueno y lo Malo de AEW DYNAMITE 22 de abril 2026

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Lo bueno y lo malo AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa

AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, cuyo estelar vimos a Darby Allin derrotando a Tomasso Ciampa para retener en el Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Samoa Joe en lucha de relleno

El combate contra Cody Chhun fue un squash match que no aportó prácticamente nada al programa.

► 1- MJF postergó innecesariamente su lucha contra Kevin Knight

Después de todo el montaje del segmento de apertura y de acordar el combate, MJF simplemente se salió del ring diciendo que la lucha sería la próxima semana.

LO BUENO

►  2- Will Ospreay vs. Mark Davis sorprendió con resultado inesperado

AEW Dynamite 22 de abril 2026.
AEW Dynamite 22 de abril 2026.

Davis ganó después de que le aplicara martinete a Ospreay en la ceja del ring. El réferi solicitó la presencia del doctor Samson, procediendo después a detener la lucha, dándole la victoria a Davis. Lo más interesante fue que después aparecieron los Death Riders para defender a Ospreay de la furia de Davis, llevándoselo a algún lugar desconocido

►  1- La estelar fue espectacular

AEW Dynamite 22 de abril 2026.
AEW Dynamite 22 de abril 2026.

En nuestra cobertura, Darby Allin vs. Tommaso Ciampa recibió cinco estrellas, con calificaciones de 9.8 en calidad y 10 en intensidad, con momentos brutales como el Psycho Driver hacia fuera del ring. Después de la polémica de la semana pasada, Allin quedó como un campeón digno.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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