Lo Bueno y lo Malo de AEW DYNAMITE 22 de abril 2026

AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, cuyo estelar vimos a Darby Allin derrotando a Tomasso Ciampa para retener en el Campeonato Mundial AEW.
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AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO MALO
► 2- Samoa Joe en lucha de relleno
El combate contra Cody Chhun fue un squash match que no aportó prácticamente nada al programa.
► 1- MJF postergó innecesariamente su lucha contra Kevin Knight
Después de todo el montaje del segmento de apertura y de acordar el combate, MJF simplemente se salió del ring diciendo que la lucha sería la próxima semana.
LO BUENO
► 2- Will Ospreay vs. Mark Davis sorprendió con resultado inesperado
Davis ganó después de que le aplicara martinete a Ospreay en la ceja del ring. El réferi solicitó la presencia del doctor Samson, procediendo después a detener la lucha, dándole la victoria a Davis. Lo más interesante fue que después aparecieron los Death Riders para defender a Ospreay de la furia de Davis, llevándoselo a algún lugar desconocido
► 1- La estelar fue espectacular
En nuestra cobertura, Darby Allin vs. Tommaso Ciampa recibió cinco estrellas, con calificaciones de 9.8 en calidad y 10 en intensidad, con momentos brutales como el Psycho Driver hacia fuera del ring. Después de la polémica de la semana pasada, Allin quedó como un campeón digno.