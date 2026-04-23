Lo Bueno y lo Malo de AEW DYNAMITE 22 de abril 2026

AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026.— Este miércoles vimos un nuevo episodio de AEW Dynamite, cuyo estelar vimos a Darby Allin derrotando a Tomasso Ciampa para retener en el Campeonato Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO MALO

► 2- Samoa Joe en lucha de relleno

El combate contra Cody Chhun fue un squash match que no aportó prácticamente nada al programa.

► 1- MJF postergó innecesariamente su lucha contra Kevin Knight

Después de todo el montaje del segmento de apertura y de acordar el combate, MJF simplemente se salió del ring diciendo que la lucha sería la próxima semana.

LO BUENO

► 2- Will Ospreay vs. Mark Davis sorprendió con resultado inesperado

Davis ganó después de que le aplicara martinete a Ospreay en la ceja del ring. El réferi solicitó la presencia del doctor Samson, procediendo después a detener la lucha, dándole la victoria a Davis. Lo más interesante fue que después aparecieron los Death Riders para defender a Ospreay de la furia de Davis, llevándoselo a algún lugar desconocido

► 1- La estelar fue espectacular

En nuestra cobertura, Darby Allin vs. Tommaso Ciampa recibió cinco estrellas, con calificaciones de 9.8 en calidad y 10 en intensidad, con momentos brutales como el Psycho Driver hacia fuera del ring. Después de la polémica de la semana pasada, Allin quedó como un campeón digno.