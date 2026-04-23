Fantasticamanía México 2026 ya tiene fecha

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció el regreso de Fantasticamanía a territorio mexicano, con una función programada para el 19 de junio de 2026, en lo que representa uno de los movimientos más importantes de su calendario anual.

Más allá de ser una función especial, se trata de Fantasticamanía México, una marca que ha crecido hasta convertirse en un puente entre empresas y estilos de lucha libre a nivel mundial.

► Fantasticamanía, el evento internacional del CMLL

Desde su creación en 2011 junto a NJPW, Fantasticamanía se ha consolidado como uno de los proyectos más exitosos del CMLL, llevando el estilo mexicano a escenarios internacionales.

Lo que comenzó como una gira en Japón evolucionó en una serie de funciones anuales que reúnen a luchadores de distintas promociones, combinando tradición, técnica y espectáculo.

⏳🌎🇲🇽🇯🇵#CMLLInforma || ¡Ya hay fecha para FantasticaMania México 2026! Viernes 19 de Junio, Arena México, con las estrellas de New Japan Pro-Wrestling y una representante de lujo de STARDOM. 📲 https://t.co/kelGXKxJdL pic.twitter.com/uHr4vHBxja — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 23, 2026

► El CMLL Y Fantasticamanía en el extranjero

El crecimiento de Fantasticamanía no se ha limitado a Japón. En años recientes, el evento ha tenido presencia en Estados Unidos y Europa, con colaboraciones junto a empresas como MLW y RevPro.

Estas alianzas han permitido que el CMLL proyecte su producto a nivel global, posicionando a sus luchadores frente a nuevas audiencias.

► ¿Qué luchas estarán en Fantasticamanía México?

Aunque aún no se han revelado los combates ni los participantes, se espera la presencia de luchadores del CMLL junto a estrellas de NJPW y posibles invitados de otras promociones.