Bron Breakker volvió a lesionarse tras su reaparición

Tras el Royal Rumble de este año, Bron Breakker se ausentó de las pantallas debido a una hernia que requirió de cirugía, lo cual lo mantuvo fuera de acción hasta WrestleMania 42, donde reapareció para interferir en el combte entre Seth Rollins y Gunther atancando al primero con una lanza para retomar su rivalidad.

► Bron Breakker recibió un impacto con la silla

Durante su reciente interacción con Seth Rollins en Monday Night Raw, Bron Breakker vivió un momento aterrador luego de que recibiera un silletazo que le provocara una lesión craneal que rápidamente se convirtió en un caso de sangrado.

El incidente ocurrió durante un segmento tenso entre Breakker y Rollins, tras sus problemas que comenzaron en WrestleMania 42. Breakker abrió el segmento alardeando de su reciente ataque a Rollins y advirtiendo que no había terminado con «El Visionario», preparando el terreno para un enfrentamiento. Sin embargo, momentos después, sonó la música de Rollins y este irrumpió en el ring buscando venganza. Lo que siguió rápidamente tomó un giro peligroso cuando llegó el silletazo accidental a la cabeza.

Precisamente, un video grabado por un fan (@CrowDrowsy) que circula en línea captó el momento en que la sangre comenzó a brotar de la herida, y se ve cómo Breakker salió rodando del ring y se desplomó contra la barricada mientras le evaluaban la lesión. El personal médico de la WWE acudió rápidamente a su encuentro, utilizando toallas para intentar controlar la hemorragia mientras la situación se desarrollaba junto al ring.

A pesar de la gravedad del momento, Breakker se recuperó y regresó a la acción una vez que el segmento continuó, finalizando la riña planeada con Rollins.

Si bien no se ha indicado algún parte médico negativo para Bron Breakker, la preocupante lesión se produjo pocos días después de su regreso en WrestleMania 42, justo para retomar su rivalidad con el ex líder de The Vision. En todo caso, habrá que ver si esta situación influye o no en el desarrollo de la misma.