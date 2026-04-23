70 Aniversario Arena México: Así será la función del CMLL

La Arena México celebrará este 24 de abril de 2026 siete décadas de historia con una función especial del Consejo Mundial de Lucha Libre que promete marcar el calendario anual.

Con una cartelera que mezcla talento nacional, figuras internacionales y combates de alto impacto, el evento tendrá como eje central la gran final del Campeonato Universal 2026.

► Final por el Campeonato Universal encabeza la función

El turno estelar estará protagonizado por Máscara Dorada, Hechicero y Black Tiger, quienes se enfrentarán en una lucha de tres esquinas.

Los tres llegan tras superar sus respectivas eliminatorias, lo que garantiza un combate de alto nivel en el que estará en juego uno de los títulos más representativos del CMLL.

► Cartelera completa del 70 aniversario de la Arena México

► Una noche que celebra la historia de la lucha libre

Inaugurada en 1956, la Arena México ha sido escenario de momentos históricos, rivalidades legendarias y el crecimiento de generaciones enteras de luchadores.

Este 70 aniversario no solo conmemora la longevidad del recinto, sino su papel como epicentro de la lucha libre mexicana, manteniéndose vigente como uno de los recintos más importantes del mundo.

Con una cartelera de este nivel, el CMLL busca rendir homenaje a su historia con una función que combine tradición, espectáculo y proyección internacional.