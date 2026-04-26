Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, y entre otras cosas vimos a «Jungle» Jack Perry retener el Campeonato Nacional AEW.
► En el episodio de AEW Collision del 25 de abril vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****)
- David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
- Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2)
- Rush venció a Adam Priest (*** 1/2)
- Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2)
- Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)
- The Conglomeration retienen el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Andrade, Hechicero y Lance Archer
- The Dogs y Death Riders unen fuerzas para derrotar a The Young Bucks y The Rascalz
- Rush domina y humilla a Adam Priest en AEW Collision
► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 2 de mayo 2026 en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois (anteriormente llamado Peoria Civic Center Arena), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Bradley Braves de la NCAA.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 25 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Peoria Civic Center, Peoria, Illinois
|Capacidad
|12,000 espectadores