Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el Angel of the Winds Arenaen Everett, Washington, y entre otras cosas vimos a «Jungle» Jack Perry retener el Campeonato Nacional AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 25 de abril vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****)
  2. David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
  3. Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2)
  4. Rush venció a Adam Priest (*** 1/2)
  5. Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****)
  6. CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2)
  7. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 2 de mayo 2026 en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois (anteriormente llamado Peoria Civic Center Arena), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Bradley Braves de la NCAA.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 25 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Peoria Civic Center, Peoria, Illinois
Capacidad 12,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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