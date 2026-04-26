Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, y entre otras cosas vimos a «Jungle» Jack Perry retener el Campeonato Nacional AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 25 de abril vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****) David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2) Rush venció a Adam Priest (*** 1/2) Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2) Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 2 de mayo 2026 en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois (anteriormente llamado Peoria Civic Center Arena), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Bradley Braves de la NCAA.

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