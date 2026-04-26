Resultados RIOT: Pesos Pesados | Pedrolo vs. Mecca

En lo que fue el octavo evento para Resist Pro Werestling en 2026, bajo su marca principal, RIOT, Pesos Pesados se celebró el pasado 11 de abril desde el Auditori Cotxeres de Sants de Barcelona (Cataluña, España).

Uno de los nombres más en boga de la escena europea, Mecca, supuso el retador por el Campeonato Absoluto de RIOT que Pedrolo intentó conservar en la lucha principal. Sin desmerecer la implicación de Erin Ordo, otra figura del circuito francés, poniendo sobre la mesa el Campeonato Europeo APC ante IssI y Mortero.

También estuvieron en juego los Campeonatos por Equipos de Resist, con Barcelona Blacklist defendiéndolos por primera vez desde que se coronaran de manera controversial en RIOT: Anniversary 9, ante Guillermo y Eren, Ninfómanos del Wrestling. Así como el Campeonato Condal de Resist, mediante duelo entre Pol Badía y Tony Aeri.

Completando el cartel, TJ Charles y Gin El Libertario fueron contra Legado (Carranza y Carlos Vega), Toro enfrentó a Mechero bajo importante estipulación y el renacido César Bravo se vio las caras con El Payaso Sullivan.

RIOT: Pesos Pesados puede verse íntegro en el Patreon de Resist Pro Wrestling.

► Las secuelas de Anniversary 9

CAMPEONATO CONDAL DE RESIST: Pol Badía (c) derrotó a Tony Aeri (con JB) para retener el título . Aeri atacó a Badía antes de que sonara la campana. En los primeros compases, el ex Neon Warrior fue capaz de contrarrestar todos los intentos de Badía por tomar el control de la lucha con varias movidas de mucha calidad, pero conforme trascurrieron los minutos, «la Fiera de la Noche» pudo tomarle el pulso a las hostialidades y desplegar su arsenal. Aeri se revolvió, y en una intentona desesperada buscó trampear apoyándose en las cuerdas cuando hacía un School Boy Pin, pero el réferi lo vio. Seguidamente, JB quiso acercarse al ring para echarle una mano, Aeri le espetó que se quedase al margen, y Badía sacó partido: su remate (un Full Nelson Twisting Facebuster) tumbó a Badía y lo puso de espaldas planas. De nuevo, JB fue responsable de una derrota de Aeri, tras lo sucedido en RIOT: Anniversary 9. ♠♠♠1/4

. Aeri atacó a Badía antes de que sonara la campana. En los primeros compases, el ex Neon Warrior fue capaz de contrarrestar todos los intentos de Badía por tomar el control de la lucha con varias movidas de mucha calidad, pero conforme trascurrieron los minutos, «la Fiera de la Noche» pudo tomarle el pulso a las hostialidades y desplegar su arsenal. Aeri se revolvió, y en una intentona desesperada buscó trampear apoyándose en las cuerdas cuando hacía un School Boy Pin, pero el réferi lo vio. Seguidamente, JB quiso acercarse al ring para echarle una mano, Aeri le espetó que se quedase al margen, y Badía sacó partido: su remate (un Full Nelson Twisting Facebuster) tumbó a Badía y lo puso de espaldas planas. De nuevo, JB fue responsable de una derrota de Aeri, tras lo sucedido en RIOT: Anniversary 9. Toro derrotó a Mechero . A raíz de perder los Campeonatos por Equipos de Resist, Mechero perdió la pasión por la lucha, así que Toro le propuso que si podía vencerlo, lo dejaría en paz y nunca más volverían a hacer equipo en Ley & Orden, pero si él ganaba, volverían a competir. Mechero lo tuvo complicado, pues Toro lo superaba en fuerza, apabullándolo de inicio, pero su dinamicidad compensó este factor. Eso sí, Mechero no evitó valerse de un piquete de ojos, lo que acabó por encender a Toro, que finalmente, evitó el intento de remate de su colega valiéndose de una Lanza. ♠♠♠1/4 Ambos se abrazaron en las postrimerías, aunque tuvieron un invitado sorpresa: Caldera. El Campeón de RAGE los defenestró y alzando su oro posó sobre un caído Mortero. Caldera lo defendió este sábado ante Toro en RAGE: Reliquia (show del que ofreceré debida review en los próximos días).

. A raíz de perder los Campeonatos por Equipos de Resist, Mechero perdió la pasión por la lucha, así que Toro le propuso que si podía vencerlo, lo dejaría en paz y nunca más volverían a hacer equipo en Ley & Orden, pero si él ganaba, volverían a competir. Mechero lo tuvo complicado, pues Toro lo superaba en fuerza, apabullándolo de inicio, pero su dinamicidad compensó este factor. Eso sí, Mechero no evitó valerse de un piquete de ojos, lo que acabó por encender a Toro, que finalmente, evitó el intento de remate de su colega valiéndose de una Lanza. Ambos se abrazaron en las postrimerías, aunque tuvieron un invitado sorpresa: Caldera. El Campeón de RAGE los defenestró y alzando su oro posó sobre un caído Mortero. Caldera lo defendió este sábado ante Toro en RAGE: Reliquia (show del que ofreceré debida review en los próximos días). El Payaso Sullivan derrotó a César Bravo (con Rafael Flores) . Flores le endosó un ladrillazo a Bravo en RIOT: Anniversary 9, dejándolo amnésico, así que la familia del afectado le pidió (bajo amenaza de muerte) que cuidara de él y lo entrenara para que volviese a luchar. Dicho y hecho. Y además, contra el otro rival que tuvo en aquella fatídica noche de autos. La gracieta del asunto es que al perder su memoria, Bravo ha perdido también su rudeza, luciendo ahora completamente bonachón, cual Señor Burns en cierto capítulo de The Simpsons. Sin embargo, aquí poco a poco Bravo recordó movimientos luchísticos, pero no terminó por recordar su villanía. Y de hecho, esto fue su condena: Flores le cedió una navaja para que la usara, Bravo se negó y tal distracción la aprovechó Sullivan para endosarle su remate (un Leg Lariat) y ponerlo de espaldas planas. Lucha simplemente correcta, pero intuyo que esta historia de Bravo va a dar mucho juego. ♠♠3/4

. Flores le endosó un ladrillazo a Bravo en RIOT: Anniversary 9, dejándolo amnésico, así que la familia del afectado le pidió (bajo amenaza de muerte) que cuidara de él y lo entrenara para que volviese a luchar. Dicho y hecho. Y además, contra el otro rival que tuvo en aquella fatídica noche de autos. La gracieta del asunto es que al perder su memoria, Bravo ha perdido también su rudeza, luciendo ahora completamente bonachón, cual Señor Burns en cierto capítulo de The Simpsons. Sin embargo, aquí poco a poco Bravo recordó movimientos luchísticos, pero no terminó por recordar su villanía. Y de hecho, esto fue su condena: Flores le cedió una navaja para que la usara, Bravo se negó y tal distracción la aprovechó Sullivan para endosarle su remate (un Leg Lariat) y ponerlo de espaldas planas. Lucha simplemente correcta, pero intuyo que esta historia de Bravo va a dar mucho juego. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE RESIST: Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) (c) (con JB) derrotaron a Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) para retener los títulos . No tardó mucho en interferir JB, sin que la réferi Daphne se percatara, permitiendo que la Blacklist retomara el control. Evidencia de la nueva cara ruda de esta es que Torres y Sánchez se negaran a realizar la Combi Completa, su movida más característica, a mitad de combate (cosa un tanto absurda, pues pudieron de tal manera haber ganado). En respuesta, los ninfómanos conjuntaron una versión de la Combi que casi les da la victoria, pues la cuenta se quedó en 2.99. JB interfirió de nuevo cuando Guillermo se disponía a rematar a Torres, pero Barracuda, quien fuese humillado por el Gerente General de RIOT antes del inicio, tildándolo de fracaso humano, se interpuso y tumbó al Paul Heyman de patinillo. Una farsa: poco después, con Sánchez puesto de espaldas planas, Barracuda evitó la cuenta de tres sacando a Daphne del ring y el traicionero fingió no haber hecho nada. Sin colegiada, Torres golpeó con una de sus correas a Guillermo, se lanzó sobre él con su Tornillo y colocó encima a Sánchez. 1, 2 y 3: defensa exitosa para la Blacklist. ♠♠♠ En el poscombate, Barracuda terminó por consumar su (nuevo) «heel turn» golpeando a Guillermo y Eren. Jocoso Jr. se unió a la tropelía, entre gritos de «vendidos».

. No tardó mucho en interferir JB, sin que la réferi Daphne se percatara, permitiendo que la Blacklist retomara el control. Evidencia de la nueva cara ruda de esta es que Torres y Sánchez se negaran a realizar la Combi Completa, su movida más característica, a mitad de combate (cosa un tanto absurda, pues pudieron de tal manera haber ganado). En respuesta, los ninfómanos conjuntaron una versión de la Combi que casi les da la victoria, pues la cuenta se quedó en 2.99. JB interfirió de nuevo cuando Guillermo se disponía a rematar a Torres, pero Barracuda, quien fuese humillado por el Gerente General de RIOT antes del inicio, tildándolo de fracaso humano, se interpuso y tumbó al Paul Heyman de patinillo. Una farsa: poco después, con Sánchez puesto de espaldas planas, Barracuda evitó la cuenta de tres sacando a Daphne del ring y el traicionero fingió no haber hecho nada. Sin colegiada, Torres golpeó con una de sus correas a Guillermo, se lanzó sobre él con su Tornillo y colocó encima a Sánchez. 1, 2 y 3: defensa exitosa para la Blacklist. En el poscombate, Barracuda terminó por consumar su (nuevo) «heel turn» golpeando a Guillermo y Eren. Jocoso Jr. se unió a la tropelía, entre gritos de «vendidos». CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) derrotó a IssI y Mortero para retener el título . Lucha de alto ritmo, con muchas alternativas, donde las hostialidades tuvieron casi todo el tiempo forma de 1 vs. 1, hasta que sobre los ocho minutos, Mortero tumbó a IssI mediante una Lanza y el integrante de Ley & Orden acabó con la cabeza contra la lona por un doble pisotón del francés, quien ya venía medio grogui tras recibir un GTS. Punto pivotante para el encuentro, ya que la acción volvió a centrarse en los tres. IssI parecía tener casi rendido a Ordo con un Half Crab, pero Mortero rompió el agarre y acabó recibiendo un GTS. IssI lo puso de espaldas planas y agónicamente, Ordo rompió la cuenta con un pisotón para ser él quien se agenciara el pin. Buen choque, aunque su final lució poco vistoso. ♠♠♠3/4 Acabado, Ordo y Mortero se dieron la mano. Quinta defensa de Ordo desde que conquistara su presea el pasado enero en APC Anniversary XXII.

. Lucha de alto ritmo, con muchas alternativas, donde las hostialidades tuvieron casi todo el tiempo forma de 1 vs. 1, hasta que sobre los ocho minutos, Mortero tumbó a IssI mediante una Lanza y el integrante de Ley & Orden acabó con la cabeza contra la lona por un doble pisotón del francés, quien ya venía medio grogui tras recibir un GTS. Punto pivotante para el encuentro, ya que la acción volvió a centrarse en los tres. IssI parecía tener casi rendido a Ordo con un Half Crab, pero Mortero rompió el agarre y acabó recibiendo un GTS. IssI lo puso de espaldas planas y agónicamente, Ordo rompió la cuenta con un pisotón para ser él quien se agenciara el pin. Buen choque, aunque su final lució poco vistoso. Acabado, Ordo y Mortero se dieron la mano. Quinta defensa de Ordo desde que conquistara su presea el pasado enero en APC Anniversary XXII. TJ Charles y Gin El Libertario derrotaron a Legado (Carlos Vega y Carranza) . Con algunas tácticas rudas, como escupir a Carranza cuando este buscaba un Suplex sobre Charles, o convertir todo lo posible la lucha en una de estilo «Tornado», los rudos se pusieron al volante. Con todo, hubo reacción técnica, y Legado estuvo cerca de salir triunfante con una patada sándwich sobre El Libertario, pero Charles rompió la cuenta Diving Headbutt mediante. Los rudos, contra las cuerdas, hicieron entonces de las suyas. Charles golpeó a Carranza valiéndose de un puño americano ante la ceguera del árbitro y seguidamente, «el Capataz» fue martineteado por El Libertario para la cuenta de tres, mientras Vega estaba dañado tras chocar contra un esquinero. ♠♠♠1/4 Vega y Carranza tomaron el micro y dijeron estar hartos de perder, disponiéndose a colgar las botas, hasta que Toro y Mechero les propusieron un último combate contra ellos. Toro se confesó fan de Carranza y esto terminó por convencer a los veteranos. Esta lucha tendrá lugar en el siguiente show de RIOT, Ni Oblit Ni Perdó (9 de mayo). CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT: Pedrolo (c) derrotó a Mecca para retener el título . Duelo clásico de pesos «pesados» (en España se emplea tal adjetivo para referirse a pesos completos), donde Mecca, en modo rudo destructor, impuso su poderío en los inicios y fue capaz de tumbar a Pedrolo con un sólo Forearm, lanzarlo desde el stage sobre un puñado de miembros del staff o aplicarle un Superplex que casi hunde el ring, entre otras cosas. Cada «comeback» de Pedrolo parecía efímero, pero el campeón se repuso, resistió cual Ali contra Foreman, y luego de un Ripcord Lariat y su Discus Lariat, el «Big Dawg» cayó vía pin. Entretenido estelar, destacable también por su falta de ardides/interferencias, aunque por debajo del mejor nivel que Mecca suele mostrar en Francia. ♠♠♠1/4

. Con algunas tácticas rudas, como escupir a Carranza cuando este buscaba un Suplex sobre Charles, o convertir todo lo posible la lucha en una de estilo «Tornado», los rudos se pusieron al volante. Con todo, hubo reacción técnica, y Legado estuvo cerca de salir triunfante con una patada sándwich sobre El Libertario, pero Charles rompió la cuenta Diving Headbutt mediante. Los rudos, contra las cuerdas, hicieron entonces de las suyas. Charles golpeó a Carranza valiéndose de un puño americano ante la ceguera del árbitro y seguidamente, «el Capataz» fue martineteado por El Libertario para la cuenta de tres, mientras Vega estaba dañado tras chocar contra un esquinero. Vega y Carranza tomaron el micro y dijeron estar hartos de perder, disponiéndose a colgar las botas, hasta que Toro y Mechero les propusieron un último combate contra ellos. Toro se confesó fan de Carranza y esto terminó por convencer a los veteranos. Esta lucha tendrá lugar en el siguiente show de RIOT, Ni Oblit Ni Perdó (9 de mayo). . Duelo clásico de pesos «pesados» (en España se emplea tal adjetivo para referirse a pesos completos), donde Mecca, en modo rudo destructor, impuso su poderío en los inicios y fue capaz de tumbar a Pedrolo con un sólo Forearm, lanzarlo desde el stage sobre un puñado de miembros del staff o aplicarle un Superplex que casi hunde el ring, entre otras cosas. Cada «comeback» de Pedrolo parecía efímero, pero el campeón se repuso, resistió cual Ali contra Foreman, y luego de un Ripcord Lariat y su Discus Lariat, el «Big Dawg» cayó vía pin. Entretenido estelar, destacable también por su falta de ardides/interferencias, aunque por debajo del mejor nivel que Mecca suele mostrar en Francia. Como epílogo, Pedrolo, micro en mano, dio las gracias a varias personas y al respetable, y acusó a Gin El Libertario de ser su imitador. Este hizo acto de presencia para escuchar cómo Pedrolo proseguía, exponiendo que el actual Campeón Absoluto de Tyris Wrestling sólo había llegado a la cima apuñalando a gente por la espalda (no de forma literal). Turno para el aludido, quien esgrimió que con sus métodos había hecho historia y se había convertido en una versión mejorada de Pedrolo, retándolo a poner en juego su título. La «Barricada del Poblenou» cerró entonces la distendida plática con un reto sonado que El Libertario no quiso rechazar: lo pondría en juego a cambio de que el perdedor abandonara RIOT.

⇒ Ese previsto «banger» que conjuntaron Erin Ordo, IssI y Mortero fue el punto álgido de una cita cuya mayoría de encuentros estuvieron marcados por elementos externos, provocando que la calidad de los mismos, irremediablemente, se resintiera. Al menos, Resist hizo por desarrollar sus historias y logró que cada ardid/interferencia tuviera utilidad: Tony Aeri va camino de dejar Make RIOT Great Again, César Bravo es nuevo favorito del público (quién lo hubiera dicho), Barracuda y Jocoso Jr. se vendieron a JB, mientras podríamos estar ante el último mes de Carlos Vega y Carranza como competidores en activo. Mucho que llevarse a la boca (narrativamente hablando) en Resist.

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PD: Me gustaría usar este espacio para dar cuenta de algo. Durante su discurso al final del show, Pedrolo mencionó que él tenía un «hater», y entre los presentes en el auditori escuché cierto grito: «Superluchas». No sé si fue una alusión a este humilde autor, pero si así fue, líbreme Marvin Gaye (que en su gloria esté) de ser

odiador de cualquier persona, animal (aún menos) o cosa. Quien siga mi trabajo lo sabrá de sobra, y en mis redes sociales siempre intento compartir (junto con anuncios de promotoras españolas) lo que más me apasiona de la lucha libre actual o pretérita. Casi siempre intento ver el lado positivo, sobre todo al hablar de

lucha española. Sí, alguna vez he escrito en mis reviews que Pedrolo no me parecía un gran luchador y que carecía de suficiente calidad entre las doce cuerdas para ser el máximo campeón de Resist, considerando el historial de anteriores monarcas. Simplemente. Sin acritud. No voy a tachar a nadie de infatuado ni decirle

que sea permeable a las críticas; cada uno que se las tome como quiera. Pero creo que tildar a alguien de «hater» por dar su opinión no es la mejor manera de construir una escena luchística sana.