Resultados RIOT: Anniversary 9

Resist Pro Wrestling celebró el pasado sábado 14 de febrero el noveno aniversario de su marca principal, RIOT, desde el Auditori Cotxeres de Sants en Barcelona (Cataluña, España).

Esta cita estrella de su calendario tuvo como estelar un duelo entre TJ Charles y Pedrolo por el Campeonato Absoluto de RIOT, con el segundo intentando coronarse por primera vez y el primero buscando conservar su estatus a toda costa.

Y todos los demás oros de la promotora estuvieron en juego: el Campeonato Condal de RIOT (mediante un Pol Badía vs. Kaiden), el Campeonato por Equipos de Resist (mediante lucha de escaleras con Ley & Orden, Barcelona Blacklist, Legado y Make RIOT Great Again) y el Campeonato Absoluto de RAGE (mediante un Mortero vs. Iker Navarro; tras quedar vacante por la marcha de Ángel Reyes).

También hubo hueco para el Campeonato de Parejas de RCW, con los Basado Lovers llegando como monarcas en choque contra Guillermo y Eren, Ninfómanos del Wrestling. Y sin títulos de por medio, Santiago Sangriento y Gin El Libertario ajustaron cuentas en un combate «Rosa de Foc» y hubo Triple Amenaza entre César Bravo, El Payaso Sullivan y Rafael Flores.

RIOT: Anniversary 9 puede verse íntegro en el Patreon de Resist.

► La Cima de España

CAMPEONATO CONDAL: Pol Badía (c) derrotó a Kaiden para retener el título . Antes del inicio, Barracuda, anunciador, recordó que si Kaiden perdía, sería expulsado de Make RIOT Great Again. Y durante toda la lucha, el madrileño compitió con tal espada de Damocles sobre su cabeza, por lo que, desesperado ante la imposibilidad de vencer, propuso a Badía una descalificación y acabó golpeándose él mismo contra la presea en juego. El árbitro, atento, no compró la hilarante escena y el duelo prosiguió. Kaiden volvió a la carga, con un intento de pin fraudulento valiéndose de las cuerdas, que el réferi también vio, y con un golpe bajo frustrado por el propio Badía, hasta ser puesto de espaldas planas tras el remate del campeón. Combate corto, pero muy entretenido, que puso a tono al público. ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, JB confirmó los temores de Kaiden: este quedaba fuera de Make RIOT Great Again.

LUCHA A TRES BANDAS: El Payaso Sullivan derrotó a Rafael Flores y César Bravo . Rivalidades cruzadas aquí, con Bravo como el absoluto rudo de la pugna, aunque finalmente fue quien se llevó la peor parte, porque Flores, en un arrebato, le rompió un ladrillo en la cabeza que tenía guardado en su riñonera. Hasta él mismo se asustó, y esa vacilación la aprovechó Sullivan para rodarlo de espaldas y llevarse la victoria. Con apenas cinco minutos, los protagonistas maximizaron su tiempo. ♠♠♠ 1/4 Una vez sonó la campana de cierre, Flores huyó de la escena del crimen.

CAMPEONATO DE RAGE (VACANTE): Mortero derrotó a Iker Navarro para ganar el título . Tenían ganas los aspirantes de coronarse, pues se dieron hasta en el carnet de conducir, con una intensidad que pocas veces se ve bajo los focos de Resist y con Navarro llevando la voz cantante durante buena parte del enfrentamiento. En la última secuencia, sobre los 11 minutos, un Mortero que parecía ya desahuciado logró enganchar una pierna de Navarro y rodarlo, sorprendiéndolo mediante un súbito pin. ♠♠♠ 1/2 El integrante de Ley & Orden recuperó así la correa que perdió ante Ángel Reyes el pasado noviembre.

CAMPEONATO DE PAREJAS DE RESIST, LUCHA DE ESCALERAS: Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) derrotaron a Ley & Orden (Mechero y Toro) (c), Legado (Carranza y Carlos Vega) y Make RIOT Great Again (JB y Tony Aeri) para ganar el título . Se anunció que Vega competiría, pero apenas intervino dada su lesión, por lo que Carranza estuvo prácticamente en solitario. Entre otros «spots», sobresalió un tremendo sillazo de Sánchez directo sobre la coronilla de Toro cuando este buscaba una Lanza sobre Carranza, luego de que Mechero se lanzara contra todos con una silla atada a la espalda. Como conclusión, JB se estaba ensañando con la pierna mala de Vega, Torres y Sánchez le arrebataron la silla del delito, y para sorpresa de todos, golpearon a Vega. Seguidamente, JB dejó que Barcelona Blacklist ascendieran por la escalera y tomaran los cinturones, ante el enfado de Aeri. Mi personal chasco de la velada, la estipulación no lució contundente y creo que el combate habría sido mejor en forma de choque estándar a cuatro bandas. ♠♠ 3/4 Torres y Sánchez se revelaron en las postrimerías como aliados de JB, ataviándose con camisetas de RIOT.

CAMPEONATO POR PAREJAS DE RCW: Ninfómanos del Wrestling (Guillermo y Eren) (con Don Andrés) derrotaron a Basado Lovers (IssI y Rente) (c) para ganar el título . Los miembros del Sindicato de La Lucha demostraron una vez más ser una máquina bien engrasada, y la mayoría de ofensivas vinieron de su parte. No sé si la lucha se acortó por el hecho de que la primera cuerda del ring se destensara, pero sobre los 10 minutos, Guillermo evitó el remate de IssI rodándolo de espaldas y gracias a la ayuda de Eren, quien mantuvo a raya a Rente, pudo consumar la cuenta de tres. IssI y Rente llevaban 421 días reinando en RCW. Guillermo, aparte, también ostenta el máximo cetro de la promotora de Carlos Gascó. ♠♠♠ 1/4 Como poscombate, Don Andrés se despidió de Resist, exponiendo que la persona detrás del personaje (Marc) había encontrado un trabajo a tiempo completo que le impediría continuar con su carrera luchística. Seguidamente, agradeció a varias personas, entre ellas Guillermo, claro está, y presentó una última vez a su mejor amigo. Guillermo, por su parte, dijo que no volvería a ser el mismo. Lo suscribo. Se va uno de los mejores talentos de este resurgir de la lucha española.

COMBATE ROSA DE FOC: Gin El Libertario derrotó a Santiago Sangriento . La «Rosa de Foc» («Rosa de Fuego») fue el nombre que se le dio a Barcelona durante la conocida como Semana Trágica de 1909. Hubo chinchetas, brochetas y mesa flameada, que acabó atravesando sangriento, para después recibir un Flatliner. Pero el icono de lo extremo se salió del pin en el primer segundo, mostrando su resiliencia, si bien quedó de nuevo de rodillas y El Libertario lo remató con un Martinete. No puedo evitar comparar esta contienda con la que ambos disputaron en RIOT: Season Finale VI, bastante más inspirada. ♠♠ 3/4 En el poscombate, el Campeón Absoluto de Tyris Wrestling puso un ramo de rosas sobre el cuerpo defenestrado de quien fuera su mentor luchístico.

. La «Rosa de Foc» («Rosa de Fuego») fue el nombre que se le dio a Barcelona durante la conocida como Semana Trágica de 1909. Hubo chinchetas, brochetas y mesa flameada, que acabó atravesando sangriento, para después recibir un Flatliner. Pero el icono de lo extremo se salió del pin en el primer segundo, mostrando su resiliencia, si bien quedó de nuevo de rodillas y El Libertario lo remató con un Martinete. No puedo evitar comparar esta contienda con la que ambos disputaron en RIOT: Season Finale VI, bastante más inspirada. ♠♠ En el poscombate, el Campeón Absoluto de Tyris Wrestling puso un ramo de rosas sobre el cuerpo defenestrado de quien fuera su mentor luchístico. CAMPEONATO ABSOLUTO DE RIOT: Pedrolo derrotó a TJ Charles (c) para ganar el título. Nada más empezar, Charles ya quiso utilizar su puño americano, pero Pedrolo lo recibió con su Lanza. Como era previsible, Charles ejerció de rudazo, y el público le dedicó cánticos de diversa índole, caso de «Envidia de pelo» (en referencia a las dotes capilares que gasta su rival) o «Ese irlandés, que hijoput* es», aunque al mismo tiempo, corearon su nombre. Dominio casi total para el irlandés en los 10 primeros minutos, con unos 10 siguientes que tampoco es que contuvieran muchas ofensivas de Pedrolo, cuyas principales acciones se basaron en «kickouts». Entonces, Charles, frustrado, tumbó al árbitro (sin que ello propiciara una descalificación y ahora sí, le propinó un puñetazo a Pedrolo con el puño americano. Ni así «el Volátil» consiguió que la cuenta llegase a tres, y en una discusión con el segundo réferi, Pedrolo aprovechó para quitarle el puño americano y usarlo en su contra. Un Discus Lariat y un Lariat a secas después, Charles acabó de espaldas planas y sin el Campeonato Absoluto de RIOT. Victoria muy celebrada por el respetable, Pedrolo conecta muy bien con él, pero más allá de ello, no tiene el nivel «in-ring» para ocupar los puestos estelares y si el combate resultó digerible fue por el desempeño de Charles, amén de que varios puntos de su desarrollo carecieran de psicología. ♠♠3/4

⇒ Me acerqué a Anniversary 9 con cierto recelo, en buena parte por su estelar, y desgraciadamente no hubo sorpresas positivas. De hecho, hubo dos negativas: el combate de escaleras y el Santiago Sangriento vs. Gin El Libertario. Anniversary 9 fue un evento de momentos más que de combates, transmitiendo la sensación de que algunos de los mejores luchadores no ocupan la posición que merecen por calidad entre las doce cuerdas. Resist Pro Wrestling sigue siendo la cima de la lucha española, pero su pico de excelencia pareció quedar atrás hace un año con el anterior show de aniversario.

♠♠♠