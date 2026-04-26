Lo bueno y lo malo de Lucha libre AAA 25 de abril 2026

LUCHA LIBRE AAA DE ABRIL DE 2026.— WWE celebró el 25 de abril de 2026 una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA, desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de Mëxico. El evento estelar fue una lucha por equipos entre El Grande Americano Original y Tejano Jr contra El Mesías y Mecha Wolf, con victoria de los primeros.

LUCHA LIBRE AAA (25 de abril de 2026): lo bueno y lo malo

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 2 – La decisión del Gerente General se pospuso sin drama

Marisela Peña anunció que el nuevo Gerente General de AAA será nombrado el 23 de mayo en el siguiente evento de la Ciudad de México. Un storyline que claramente se alarga, dejando el segmento como relleno puro.

► 1 – La primera lucha tuvo momentos tediosos

Los minutos en que Money Machine se dedicó a castigar a Rey Fénix fueron lo peor del combate, y la calificación de intensidad apenas llegó a 4.0, la más baja de la noche.

LO FEO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – El trabajo de El Original Grande Americano quedó a medias

Después de la lucha, El Original Grande Americano atacó a Texano, pero El Grande Americano regresó para salvarlo, aunque esta vez no hubo pelea entre ellos. No generó mayor, y en cierta forma fue un atraso para su rivalidad. Si vas a meter un ataque sorpresa al cierre, que al menos sea como el anterior, donde se dieron con todo.

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 2- El regreso de Tejano Jr. pegó con el público

Texano recibió grandes ovaciones incluso con las movidas más sencillas, lo que demuestra que su regreso a AAA fue bien recibido y tiene potencial como carta fuerte para el futuro inmediato de la empresa.

► 1- Wagner vs. Laredo Kid fue la lucha más sólida

Laredo Kid dominó la mayor parte del combate pese a la diferencia de tonelaje, combinando llaves, golpes y una espectacular plancha de 450 grados desde fuera del ring, dándole emoción real a un duelo que calificamos con tres estrellas.

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