Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 24 de abril 2026

WWE SMACKDOWN 24 DE ABRIL DE 2026.— WWE celebró el 21 de abril de 2026 una nueva edición de SMACKDOWN, el primero luego de WrestleMania 42. El evento estelar fue una lucha entre Jacob Fatu y Solo Sikoa, con victoria de este último.

WWE SMACKDOWN (24 de abril de 2026): lo bueno y lo malo

LO PEOR de WWE SMACKDOWN

► 2 – Despidos difíciles de digerir

La reciente y dolorosa ola de despidos post-WrestleMania eclipsó por completo el disfrutar del programa. Lamentamos profundamente la salida de talentos de gran calibre (y algunos, con tiempo en pantallas) como Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega, toda la facción de los Wyatt Sicks, Santos Escobar y Zoey Stark.

► 1 – Otro pobre reinado de Giulia

El combate por el Campeonato Femeniol de los Estados Unidos fue una gran decepción debido al pobre y desconectado desempeño de Tiffany Stratton en el ring. Aunque Giulia brilló mostrando su destreza técnica, tuvo que cargar con toda la lucha y literalmente «regalarle» la victoria a una Stratton que lució torpe, fuera de ritmo y desprovista de la energía y personalidad que la caracterizan. Esto le pone fin a un nuevo reinado incípido de la luchadora ítalo.japonesa.

LO MEJOR de WWE SMACKDOWN

► 2- Cody Rhodes y su dardo a TKO

La promo de Cody Rhodes funcionó como un necesario y refrescante reinicio narrativo tras un mes bastante caótico. Con un ojo morado y sin interrupciones en el ring, Rhodes lanzó líneas muy aplaudidas dirigidas a TKO (refiriéndose a ellos como «fuerzas externas» con un récord perdedor de 0-3), reconoció a Sami Zayn y dejó abierta la puerta a nuevos retadores de cualquier marca. Fue una promo sólida y directa que logró su objetivo de mostrar al campeón máximo firme y listo para lo que venga después de WrestleMania.

► 1- Fatal Influence debuta con fuerza

El debut en el elenco principal de Jacy Jayne y su facción «Fatal Influence» (junto a Fallon Henley y Lainey Reid) fue calificado como absoluto y magnífico. No solo arrasaron físicamente con las principales estrellas de la industria como Nikki Bella, Paige, Charlotte Flair y Alexa Bliss, sino que Jayne demostró una confianza de veterana al confrontar a la campeona Rhea Ripley, absorbiendo los abucheos del público con naturalidad. La noche culminó con un excelente combate contra Ripley que terminó en descalificación, protegiendo a Jayne y consolidando posiblemente uno de los mejores ascensos desde NXT en la memoria reciente.

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