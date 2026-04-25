AEW Collision 25 de abril 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver AEW Collision 25 de abril 2026 | Persephone y Alex Windsor vs. Thekla y Skye Blue

Este sábado 25 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****)
  2. Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2)
  3. Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2)
  4. ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2)
  5. PAC venció a Lio Rush (**** 1/2)
  6. Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***)
  7. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 25 de abril 2026 | Persephone y Alex Windsor vs. Thekla y Skye Blue
AEW Collision 25 de abril 2026.
  • Thekla y Skye Blue vs. Alex Windsor y Persephone.
  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. El Clon.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (c) vs. Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero).
  • Chris Jericho y Hurt Syndicate vs. The Demand.
  • Young Bucks y Rascalz vs. The Dogs y Death Riders.
  • RUSH vs. Adam Priest.
  • Kris Statlander vs. Becca.
  • FTR responden al desafío de Adam Copeland para Double or Nothing.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 25 de abril de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Veterans Memorial Coliseum, Portland, Oregon.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW
Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW
Panamá 19:00 ViX / MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW
Chile 20:00 ViX / MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (26 abr.) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (26 abr.) DAZN / MyAEW
Japón 09:00 (26 abr.) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (26 abr.) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (26 abr.) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos