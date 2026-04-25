Este sábado 25 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****)
- Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2)
- Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2)
- ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2)
- PAC venció a Lio Rush (**** 1/2)
- Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)
► Momentos clave
- Matt Jackson voló con un moonsault sobre Myron Reed. Luego los Bucks aplicaron el TK Driver a Zachary Wentz y la cuenta llegó a tres, sellando la victoria para The Young Bucks.
- El final llegó cuando Jon Moxley ejecutó su Death Rider sobre Nick Wayne. El impacto fue suficiente para que el réferi contará la cuenta de tres y Moxley retuviera su oportunidad por el Campeonato Continental AEW.
- PAC mandó a volar a Lio Rush con un súplex, y luego le conectó un lariat al cuello. Despues, PAC aplicó su temida sumisión, el Brutalizer, dejando a Lio Rush.
- Brody King acabó con Ricky Gibson gracias a su devastadora Gonzo Bomb. El impacto fue tal que el réferi no dudó en contar la cuenta de tres, sellando una victoria contundente para el nuevo trío.
- Thekla, castigó a Alex Windsor con varios derechazos, cabezazos y puñetazos. Con Windsor tendida en la lona, le impactó un tremendo Curb Stomp y el réferi contó la cuenta de tres,
► Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026
- Thekla y Skye Blue vs. Alex Windsor y Persephone.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. El Clon.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (c) vs. Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero).
- Chris Jericho y Hurt Syndicate vs. The Demand.
- Young Bucks y Rascalz vs. The Dogs y Death Riders.
- RUSH vs. Adam Priest.
- Kris Statlander vs. Becca.
- FTR responden al desafío de Adam Copeland para Double or Nothing.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 25 de abril de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Veterans Memorial Coliseum, Portland, Oregon.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / MyAEW
|Centroamérica
|18:00
|ViX / MyAEW
|Panamá
|19:00
|ViX / MyAEW
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / MyAEW
|Chile
|20:00
|ViX / MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil
|21:00
|ViX / MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (26 abr.)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (26 abr.)
|DAZN / MyAEW
|Japón
|09:00 (26 abr.)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (26 abr.)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (26 abr.)
|MyAEW
AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.