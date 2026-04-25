Este sábado 25 de abril, AEW Collision se emitirá grabado desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****) Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2) ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2) PAC venció a Lio Rush (**** 1/2) Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

Thekla y Skye Blue vs. Alex Windsor y Persephone.

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. El Clon.

Jack Perry (c) vs. El Clon. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Conglomeration (c) vs. Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero).

The Conglomeration (c) vs. Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero). Chris Jericho y Hurt Syndicate vs. The Demand.

Young Bucks y Rascalz vs. The Dogs y Death Riders.

RUSH vs. Adam Priest.

Kris Statlander vs. Becca.

FTR responden al desafío de Adam Copeland para Double or Nothing.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Veterans Memorial Coliseum, Portland, Oregon.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW Panamá 19:00 ViX / MyAEW Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW Chile 20:00 ViX / MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (26 abr.) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (26 abr.) DAZN / MyAEW Japón 09:00 (26 abr.) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (26 abr.) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (26 abr.) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.