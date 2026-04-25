LUCHA LIBRE AAA 25 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este sábado 25 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Lince Dorado venció a Aerostar y Joaquín Wilde (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Dinámico (****)
- Ivar venció a Psycho Clown (****)
► Cartelera Lucha Libre AAA 25 de abril de 2026
- Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Laredo Kid.
- El Grande Americano y Texano Jr. vs. El Mesías y Mecha Wolf.
- Rey Fénix y La Parka vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata).
- Primera entrevista de La Catalina en AAA.
- Marisela Peña decide el futuro de Dorian Roldán como Gerente General.
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 25 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (26 abr.)
|YouTube / Facebook
Los horarios pueden variar dependiendo de programación o cambios de horario de verano en algunos países.
