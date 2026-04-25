LUCHA LIBRE AAA 25 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este sábado 25 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. Lince Dorado venció a Aerostar y Joaquín Wilde (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Dinámico (****)
  3. Ivar venció a Psycho Clown (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 25 de abril de 2026

  • Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Laredo Kid.
  • El Grande Americano y Texano Jr. vs. El Mesías y Mecha Wolf.
  • Rey Fénix y La Parka vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata).
  • Primera entrevista de La Catalina en AAA.
  • Marisela Peña decide el futuro de Dorian Roldán como Gerente General.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (26 abr.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (26 abr.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (26 abr.) YouTube / Facebook

Los horarios pueden variar dependiendo de programación o cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos