Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026

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Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 24 de abril vimos:

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2)
  2. Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***)
  4. Danhausen venció a The Miz (***)
  5. Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2)
  6. Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026

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El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 1 de mayo 2026 en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, coliseo con capacidad para 17,839 aficionados y casa de los Tulsa Oilers de la ECHL.

  • Charlotte Flair vs. Jacy Jayne
  • Debut de Ricky Saints
Información del Evento
Fecha Viernes 1 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede Bok Center Tulsa, Oklahoma
Capacidad 17,839 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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