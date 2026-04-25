Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 24 de abril vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***) Danhausen venció a The Miz (***) Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2) Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 1 de mayo 2026 en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, coliseo con capacidad para 17,839 aficionados y casa de los Tulsa Oilers de la ECHL.

Charlotte Flair vs. Jacy Jayne

Debut de Ricky Saints