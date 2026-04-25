Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.
► En el episodio de WWE SmackDown del 24 de abril vimos:
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2)
- Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***)
- Danhausen venció a The Miz (***)
- Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2)
- Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)
- Jacob Fatu destroza a los MFT
- Tras intervención de Fatal Influence, Rhea Ripley venció por descalificación a Jacy Jayne
- Danhausen venció a The Miz con una maldición explosiva
- Damian Priest y R-Truth retienen el Campeonato de Parejas WWE ante Tama Tonga y JC Mateo
- Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid) debutan en SmackDown
- Tiffany Stratton destrona a Giulia y se convierte en la nueva Campeona de los Estados Unidos WWE
► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 1 de mayo 2026 en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, coliseo con capacidad para 17,839 aficionados y casa de los Tulsa Oilers de la ECHL.
- Charlotte Flair vs. Jacy Jayne
- Debut de Ricky Saints
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 1 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Bok Center Tulsa, Oklahoma
|Capacidad
|17,839 espectadores