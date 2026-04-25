Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid) debutan en SmackDown

En una lucha no titular que comenzó ya avanzada al volver de comerciales, Paige y Brie Bella se enfrentaron a Charlotte Flair y Alexa Bliss, aunque lo más relevante ocurrió después del combate.

► Momentos clave

La acción en el ring fue bastante floja. Brie azotó de espaldas a Bliss, quien reaccionó con patadas voladoras. Charlotte Flair le dio un tremendo machetazo al pecho a Brie. Paige intentó entrar al ring sin ser la legal y el réferi la sacó. Charlotte conectó un buen súplex que mandó a volar a Brie, y aunque la Bella respondió con codazos, recibió una tremenda patada en toda la cara que lució muy fuerte. Brie logró conectar patadas voladoras y una patada enzuigiri sobre Charlotte, pero no pudo darle el relevo a Paige.

El final llegó por descalificación cuando Jacy Jayne, de Fatal Influence, apareció de la nada y atacó a Paige. La interferencia le dio la victoria a Paige y Brie Bella, aunque la lucha en sí dejó mucho que desear.

► ¿Y ahora qué?

Después de que Fallon Henley y Lainey Reid llegaron al ring y atacaron a traición a Alexa Bliss y Charlotte Flair, siguieron dándole una paliza a Paige y a Brie Bella. Fatal Influence se retiró sonriendo, dejando a las cuatro luchadoras tendidas en el ring y mostrando que vienen a dominar a la división.