Damian Priest y R-Truth retienen el Campeonato de Parejas WWE ante Tama Tonga y JC Mateo

En una defensa titular llena de interferencias y momentos de alta tensión, Damian Priest y R-Truth lograron retener el Campeonato de Parejas WWE ante Tama Tonga y JC Mateo, luego de que Solo Sikoa pidiera a sus muchachos traer el oro a la familia.

► Momentos clave

R-Truth pidió a Priest empezar la lucha y así lo hizo, pero Tonga le dio varios derechazos y rodillazos al abdomen. Truth respondió con una tacleada de hombro, aunque Tonga reaccionó con una patada. Truth evitó un codazo de Tonga y Priest entró al ring para darle varios puñetazos en la cara. Damian conectó una tremenda patada giratoria a JC Mateo y un splash en el esquinero a Tonga.

Mateo evitó que Priest tomara vuelo, Priest le dio un codazo a Tonga, pero Mateo lo sacó del ring mientras el réferi estaba distraído. En ese momento, Tonga Loa (desde el exterior) le dio un tremendo lariat a Priest, cambiando el rumbo del combate.

Tras la pausa comercial, JC Mateo le cayó encima con una plancha a Priest y la cuenta llegó a dos. Mateo continuó su ofensiva con una patada en la cara y varios golpes, también sobre Tama Tonga. Priest respondió con un tremendo lariat al cuello a JC Mateo.

R-Truth entró al ring con tacleadas de hombro y luego cargó a JC Mateo para arrojarlo de espaldas contra la lona y ejecutar el You Can’t See Me!, el gesto característico de John Cena. Tonga Loa quiso meterse al ring, el réferi se distrajo y Tama Tonga aprovechó para aplicarle una tremenda desnucadora a R-Truth. JC Mateo atacó con un súplex, pero Priest evitó la derrota a tiempo.

Tama Tonga mandó a volar a Priest fuera del encordado y le dio un antebrazo a R-Truth, permitiendo que JC Mateo lo azotara contra el esquinero. En el momento decisivo, Priest se robó el relevo sin que JC Mateo lo notara. Luego, Priest y Truth atacaron en equipo con un destrozacara que dejó sin oportunidad a Mateo. El réferi contó la cuenta de tres y los campeones retuvieron los títulos.

► ¿Y ahora qué?

Una defensa más para la dupla de Priest y Truth, que sirvió realmente para avanzar la problemática situación que se vive al interior de los MFTs.