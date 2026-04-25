Danhausen venció a The Miz con una maldición explosiva

La guerra entre Danhausen y The Miz llegó a un nuevo nivel de locura. No le bastó con la maldición que lanzó hace semanas: el fin de semana de WrestleMania, Danhausen se infiltró en la casa de The Miz y le tiró pastel encima a él y a su esposa, Maryse.

► Momentos clave

La lucha de esta noche comenzó con Danhausen distraído porque Kit Wilson tomó su Slammy (el premio que representa su obsesión). Miz no pudo capitalizar la distracción. En un momento espectacular, Danhausen aplicó un tremendo Frankensteiner desde el esquinero que mandó a The Miz volando fuera del ring.

Wilson bailó en la ceja del ring, pero Miz le dio por la espalda con dureza. Luego, lo arrojó contra las sogas y le dio varios pisotones a Danhausen. Miz y Wilson celebraban en las sogas del ring, creyendo tener el control. Fue entonces cuando Danhausen lanzó una maldición y, de la nada, explotó una pirotecnia que sorprendió a sus rivales.

Aprovechando el caos, Danhausen se lanzó sobre The Miz y aplicó una rodada a espaldas sorpresiva. El réferi contó la cuenta de tres y Danhausen se llevó la victoria, en medio de la incredulidad de Miz y Wilson.

► ¿Y ahora qué?

La guerra entre Danhausen y The Miz está lejos de terminar, y ahora con una maldición explosiva de por medio, la locura promete seguir escalando.