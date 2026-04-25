Rhea Ripley llegó a SmackDown para celebrar que es la nueva Campeona WWE y lanzó un reto abierto a cualquiera que quisiera demostrarle que es una campeona defensora. Fue entonces cuando apareció Fatal Influence. Jacy Jayne se metió con los fans, lo que provocó que el público comenzara a abuchearlas cada vez que hablaban. Hasta Rhea Ripley tuvo que tomar el control del segmento y hablar un poco, pero ni así se calmaron los ánimos. Finalmente, pactaron una lucha rápida, aunque no sería titular.

► Momentos clave

En los primeros embates del combate, Jacy Jayne lució nerviosa, afectada por la reacción del público. Ripley la dominó con todo su arsenal y hasta le lastimó el pie izquierdo, dejándola coja. Sin embargo, Jacy reaccionó y con una patada sacó del ring a Rhea, donde sus amigas y secuaces le dieron una buena paliza para ayudar a desgastarla. Jayne, ya más confiada, sonrió, salió a la cámara y hasta mandó un beso.

Jacy metió al ring a Ripley y la dominó durante la pausa comercial, dándole patadas en el esquinero y una bala de cañón que le valió una cuenta de dos. Ripley intentó levantarse y darle unos puñetazos, pero Jacy sobrevivió y la puso en un candado a la cabeza. Ripley se puso en pie, pero Jacy se le acaballó en la espalda. Ripley corrió hacia atrás y la aplastó, aunque Jayne con un lariat evitó la derrota.

Ripley reaccionó con una patada enzuigiri a la cabeza y lazos al cuello de Jayne, para luego darle una superkick al pecho y un azotón de cara contra la lona. Ripley continuó con patadas voladoras sobre Jacy. Cuando Ripley levantó a Jacy, esta evitó un powerbomb y le dio una superkick a la campeona. Con un rodillazo en la cara, Jacy Jayne sorprendió a Ripley, pero luego corrió a las sogas y le conectó un tremendo rodillazo volador en el rostro de la australiana, que estuvo a punto de darle la victoria.

Ripley evitó un derechazo y le dio una tremenda patada frontal en la cara a la ex Campeona NXT. Jacy le movió las sogas a Rhea y esta cayó en el esquinero, donde Jacy se subió. Ripley reaccionó con una superkick en la cara de Jacy y la subió a sus hombros, pero Jacy revirtió con una huracarrana que casi le da la victoria. Ripley conectó otra superkick y esta vez sí pudo castigar a su rival con un tremendo powerbomb y patadas voladoras a la cara, pero Jacy resistió.

El final llegó cuando Fallon Henley evitó con un golpe a la pierna que Rhea Ripley le aplicara el Riptide a Jacy Jayne. El réferi no dudó en descalificar, otorgándole la victoria a Rhea Ripley por descalificación. La Campeona WWE se llevó el triunfo, aunque no pudo celebrar como quería debido a la interferencia.