Jacob Fatu destroza a los MFT

La tensión dentro de la familia samoana continúa creciendo, y esta vez Jacob Fatu fue el protagonista al imponerse en un combate caótico ante Solo Sikoa en SmackDown. De esta forma mandando un mensaje claro a Roman Reigns a quien quiere quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Antes del enfrentamiento, The Usos intentaron ofrecer su apoyo a Fatu, asegurando que estarían atentos para intervenir si era necesario, pero el “Samoan Werewolf” dejó claro su postura: no necesita ayuda.

Desde el inicio del combate, la lucha se vio marcada por la intervención constante de aliados de Solo, incluyendo a Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo.

A pesar de ello, Jacob Fatu resistió el castigo, respondiendo con su característico poder y ataques explosivos que mantuvieron el duelo equilibrado.

Las distracciones fueron clave en varios momentos, permitiendo a Solo Sikoa tomar ventaja temporalmente, aunque sin lograr cerrar el combate.

► Momentos Clave

En la recta final, Jacob Fatu logró sobreponerse a los intentos de trampa y conectó una combinación letal que incluyó un Samoan Drop y su espectacular moonsault.

Con ello, consiguió la cuenta de tres y una victoria contundente que refuerza su posición dentro de la historia familiar.

► ¿Qué pasará ahora?

Después de la lucha, los aliados de Solo volvieron al ring para atacar a Fatu, pero el samoano respondió con violencia, utilizando incluso una silla para neutralizar a sus rivales.

El momento más impactante llegó cuando colocó sillas en el cuello de sus oponentes antes de ejecutar un ataque directo, seguido de un brutal salto sobre la mesa de comentaristas.

Mientras todo esto ocurría, The Usos observaron desde el borde del ring sin intervenir, siendo testigos del dominio de Fatu.

Al final del segmento, Jacob Fatu los miró fijamente, dejando claro que no necesita respaldo y que está listo para imponer su propio camino.