Zeuxis conquista la Copa 70 Aniversario la Arena México

En la histórica función por el 70 Aniversario de la Arena México, el CMLL presentó la copa de este mis nombre donde ocho amazonas buscaron quedarse con esta presea.

Desde el inicio, la batalla fue intensa, con alianzas momentáneas y ataques constantes que marcaron el ritmo del combate, donde cada error podía costar la eliminación.

Las eliminaciones comenzaron rápidamente. India Sioux fue la primera en quedar fuera, seguida por Keyra como la segunda eliminada. Posteriormente, Reyna Isis abandonó la contienda.

La lucha continuó con la eliminación de Lluvia, seguida por Olympia y finalmente Jarochita, dejando el camino libre para el duelo final.

Las últimas sobrevivientes fueron Zeuxis y Tessa Blanchard, quienes protagonizaron un cierre de alto nivel, con intercambios de castigos donde la experiencia internacional de Blanchard puso en aprietos a la boricua.

► Momentos claves

En el desenlace, Zeuxis resistió los embates de Tessa Blanchard, incluyendo varios intentos de su rival por finalizar el combate, y encontró el momento preciso para ejecutar un pack piledriver que le otorgó la cuenta de tres y la victoria.

ZEUXIS AWESOME PILEDRIVER FOR THE WIN pic.twitter.com/ZjYuoMu4F0 — Pinklightsticc (@pinklightsticc) April 25, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Zeuxis suma un logro importante en su carrera dentro del CMLL, consolidándose como una de las Amazonas más dominantes.