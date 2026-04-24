Dave Meltzer confirma tensiones por control creativo de TKO en WWE

En medio de los rumores y filtraciones tras WrestleMania 42, ha surgido nueva información sobre el rol real de TKO en las decisiones creativas de WWE. Mark Shapiro, presidente y COO de TKO, afirmó recientemente ante estudiantes de la Universidad de Alabama que la empresa matriz tiene el control creativo completo de la compañía fundada por Vince McMahon.

► «Usan el control creativo en los momentos menos oportunos»

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Dave Meltzer, en la edición más reciente del Wrestling Observer Newsletter, confirmó que los ejecutivos de TKO —especialmente Ari Emanuel y Mark Shapiro— sí tienen la última palabra en las decisiones creativas, aunque normalmente optan por no intervenir directamente.

«Nos han dicho que, a fin de cuentas, Emanuel y Shapiro tienen la última palabra en la cuestión creativa, pero casi no usan ese poder. Sin embargo, lo han usado en los momentos más inoportunos. Hubo mucho caos con respecto a la gente de WWE que no querían que Pat McAfee y Jelly Roll se involucraran en una lucha por el título mundial que habían estado construyendo lentamente durante meses y de pronto las celebridades se apropiaban de los reflectores».

Además, una fuente señaló que el conflicto entre los ejecutivos de TKO y el equipo creativo de WWE se venía gestando desde hace aproximadamente un año. Hubo “mucho juego interno de poder” y, según la información, este tipo de tensiones fueron incluso alentadas por Emanuel y Shapiro.

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El consenso interno parece ser que, aunque TKO tiene el control absoluto, las intervenciones ocurren en los momentos menos indicados, generando fricciones entre la visión corporativa y la programación luchística tradicional.

Esta situación pone de manifiesto la nueva realidad de WWE. Ahora es una empresa de espectáculos cada vez más influenciada por ejecutivos ajenos a la lucha.