TNA iMPACT! presentó esta pasada noche un segundo episodio tras Rebellion, con una lucha titular estelar entre el actual Campeón Mundial TNA, Mike Santana, y el retador Rich Swann, una traición que sacudió la división Knockouts de Xia Brookside contra Lei Ying Lee y varias rivalidades que avanzaron con fuerza. Entre retenciones titulares, cuentas pendientes y nuevas amenazas, la Total Nonstop Action dejó bastantes temas importantes que a continuación analizamos.
Resultados TNA Thursday Night iMPACT! (23 de abril 2026) | Mike Santana vs. Rich Swann
TNA iMPACT! (24 de abril de 2026)
1- TNA Wrestling confirma a Mike Santana como gran campeón
Mike Santana venció a Rich Swann y retuvo el Campeonato Mundial TNA en el combate principal. La empresa sigue apostando fuerte por él como cara visible ya no solo porque ostenta el título sino porque ya son 99 días reinando, cuatro defensas del cinturón, con además buenos enfrentamientos, incluyendo no solo Rebellion ante Eddie Edwards sino también Genesis contra Frankie Kazarian. Santana está en su mejor momento y TNA es parte fundamental de ello.
2- Rich Swann salió reforzado pese a perder
El contediente al título máximo invidual en este nuevo capítulo firmó una gran actuación frente al campeón y estuvo cerca de sorprender. No ganó, pero recordó que sigue siendo talento de nivel estelar a sus 35 años y después de dos décadas en la industria. Una pieza que TNA puede usar y usa como talento en solitario, en parejas o en otros formatos, para competir arriba de todo del cartel, en el medio o abajo. Rich Swann siempre cumple. Y lo hace también en ROH, MLP y otras promotoras independientes.
3- Xia Brookside consumó su traición
Xia Brookside traicionó a Lei Ying Lee durante Rebellion cuando la luchadora china enfrentaba a Arianna Grace por el Campeonato Mundial TNA Knockouts. En este episodio, por un momento pareció que las dos se iban a reconciliar pero entonces Xia atacó nuevamente a Lee y protagonizando uno de los segmentos de la noche en una de las rivalidades que más fuerte están sonando ahora mismo dentro de la «Zona de Impacto».
4- Nic Nemeth no se baja de la zona alta
Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson y continúa siendo uno de los nombres importantes del show semanal. Una victoria importante para el exWWE, pues en combates recientes en TNA no pudo ganar el Campeonato X-Division ni el Campeonato Mundial de Parejas en sendas oportunidades. No parece estar demasiado cerca una nueva por el título que porta Santana pero ganar siempre es importante si esa es la dirección que se busca. A su vez, Bronson, más habitual de promotoras como GCW, sigue estando presente pero más como talento de prueba para otros que persiguiendo un objetivo propio.
5- Elijah y Frankie Kazarian elevan su rivalidad
Frankie Kazarian intentó burlarse de Elijah, pero el músico apareció y lo retó a un Guitar Strap Match. Cuando una historia llega a un combate con estipulación de este tipo es que va a volverse mucho más violenta y personal, y es justo lo que necesitan los dos luchadores y la trama que comparten. Los dos pueden (y lo están haciendo) ofrecer un buen espectáctulo, pero es momento de dar un paso más y a ver qué sigue haciendo.
6- Los Hardy siguen en guerra
Una estipulación interesante puede estar en el futuro de la rivalidad de los Hardys y The Righteous después de que Matt Hardy cayera ante Dutch en el programa debido a una interferencia de Vincent y Jeff Hardy tuviera que socorrer a su hermano. La guerra continúa pero hay que echar más leña al fuego. Justo con dos equipos, en especial Matt y Jeff, que son capaces de convertir una pequeña chispa en un sol.
7- TNA ya mueve nuevas historias
- Mustafa Ali anunció que Adam Brooks será el primer retador en su reto abierto por el Campeonato Internacional.
- Cedric Alexander exigió una nueva oportunidad por el Campeonato X-Division tras su reciente derrota ante Leon Slater.
- The System dejó claro que seguirá corrigiendo errores y manteniendo su dominio en la empresa.
- TNA también confirmó el regreso de Lockdown para el próximo 23 de agosto en Chicago.