Casi dos semanas después de Rebellion, TNA presentó anoche vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), su episodio 1136 de iMPACT!, grabado el pasado 15 de abril desde la Upstate Medical University Arena en Syracuse (New York, EEUU).

Como principal lucha del show, Mike Santana puso en juego el Campeonato Mundial TNA ante Rich Swann. Además, Matt Hardy enfrentó a Dutch y Nic Nemeth fue contra Bear Bronson.

Completando el cartel, se anunciaron las apariciones de Elayna Black y Xia Brookside, junto a un «concierto especial» de Elijah.

► Modus anomali

Abriendo la emisión, vimos a Rich Swann hablando por teléfono entre bastidores. ¿Hablaría con Lionel Richie? Déjenme soñar.

Ryan Nemeth se sentó en la mesa de comentarios con Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para el primer combate del show.

Nic Nemeth derrotó a Bear Bronson (con The System) . Buen «opener», donde los implicados estuvieron a su aire, pudiendo demostrar su calidad, hasta el ardid de rigor: The System buscaron paliza sobre Nemeth, pero KC Navarro los distrajo y con una ligera asistencia de su hermano, el «Wanted Man» logró rematar a Bronson con la Danger Zone y ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠1/2

. Buen «opener», donde los implicados estuvieron a su aire, pudiendo demostrar su calidad, hasta el ardid de rigor: The System buscaron paliza sobre Nemeth, pero KC Navarro los distrajo y con una ligera asistencia de su hermano, el «Wanted Man» logró rematar a Bronson con la Danger Zone y ponerlo de espaldas planas. Ante el micrófono de Gia Miller, un encendido Rich Swann dijo tener la corazonada de que ganaría el Campeonato Mundial TNA y pidió a BDE que no interviniera pasase lo que pasase.

TNA hizo promoción de ‘Threads of Triumph’, novela escrita por McKenzie Mitchell.

El siguiente punto iba a ser el «concierto especial» de Elijah. Y tan especial, porque a cambio, Frankie Kazarian salió a escena disfrazado de Elijah, burlándose del público de Syracuse y dispuesto a interpretar una bella canción, de título «Kaz Is My Daddy». Por desgracia, el verdadero Elijah hizo acto de presencia antes de iniciarla y se valió de la correa de su guitarra para poner a dormir al impostor, retándolo a una lucha de correas. Kaz no pudo responder, pues se encontraba en brazos de Morfeo, así que Elijah dio su concierto prometido, cantando un poco con el público y aprovechando para, claro está, burlarse del ex Campeón Mundial TNA.

En promo pregrabada, EC3 dio cuenta del ataque sufrido a manos de Eric Young la semana pasada y advirtió de que su cruzada continuaría.

TNA confirmó el regreso de Lockdown para el 23 de agosto, desde la Credit Union 1 Arena de Chicago (Illinois, EEUU).

Otra promo pregrabada: Tessa Blanchard, acompañada de Victoria Crawford y Mila Moore, retó a Rosemary, Mara Sadè y Allie. Eso sí, Crawford reconoció haberle gustado el Undead Realm, pues supuestamente ligó.

Dutch derrotó a Matt Hardy . Jeff Hardy y Vincent tenían prohibido interferir. Durante buena parte del duelo, Hardy proclamaba que Dutch era su «sacrificio» y que lo «borraría». Tal actitud le hizo pasar por encima de Dutch, situándolo sobre una mesa, que acabó rompiendo con él encima. Pero en última instancia, Vincent surgió de debajo del ring y le cedió una silla a su colega. Esto distrajo al réferi, que no vio cómo seguidamente, Vincent tiraba a Hardy del esquinero y lo dejaba en bandeja para que Vincent lo rematara con su Death Walks (suerte de Boss Man Slam) y le endosase el pin. Aunque la lucha no estuvo mal, los cánticos de «This Is Awesome» lucieron fuera de lugar. Otra muestra más de lo que vengo comentando sobre la afición de TNA y su peligrosa autocomplacencia con el producto actual. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, The Righteous pretendían paliza sobre Hardy hasta que el otro Hardy, Jeff, hizo el salve, endosando su Twist of Fate y la Swanton Bomb sobre Dutch. Vincent se quedó mirando y soltó una carcajada, misterioso él.

. Jeff Hardy y Vincent tenían prohibido interferir. Durante buena parte del duelo, Hardy proclamaba que Dutch era su «sacrificio» y que lo «borraría». Tal actitud le hizo pasar por encima de Dutch, situándolo sobre una mesa, que acabó rompiendo con él encima. Pero en última instancia, Vincent surgió de debajo del ring y le cedió una silla a su colega. Esto distrajo al réferi, que no vio cómo seguidamente, Vincent tiraba a Hardy del esquinero y lo dejaba en bandeja para que Vincent lo rematara con su Death Walks (suerte de Boss Man Slam) y le endosase el pin. Aunque la lucha no estuvo mal, los cánticos de «This Is Awesome» lucieron fuera de lugar. Otra muestra más de lo que vengo comentando sobre la afición de TNA y su peligrosa autocomplacencia con el producto actual. En las postrimerías, The Righteous pretendían paliza sobre Hardy hasta que el otro Hardy, Jeff, hizo el salve, endosando su Twist of Fate y la Swanton Bomb sobre Dutch. Vincent se quedó mirando y soltó una carcajada, misterioso él. The Elegance Brand entraron en la ¿oficina? de Daria Rae y le pidieron a esta un combate para Mr. Elegance. La Directora de Operaciones de TNA dio el visto bueno.

Reporte semanal de lesiones: Frankie Kazarian está bajo evaluación, mientras Leon Slater y Trey Miguel se encuentran de baja.

Vimos a Rich Swann y Mike Santana preparándose para el estelar.

Léi Yǐng Lee entró en la «iMPACT! Zone» y sobre el ring, quiso pedir explicaciones a Xia Brookside por su traición durante Rebellion. La inglesa se dignó a dar la cara y esgrimió que mostrarle aquel vídeo de su padre Robbie Brookside antes de luchar por el Campeonato Mundial TNA (iMPACT! del 2 de abril) provocó que perdiera, pues no puede ver a su progenitor ni en pintura. Hacía tiempo que no escuchaba una excusa de ruda tan mala. Lee le pidió disculpas y Brookside pareció aceptarlas, con abrazo incluido… y miradita traicionera, confirmada con un golpetazo y un DDT que tuvo que doler. Brookside iba vestida de negro. Lee tenía que haberlo adivinado. Cuando un personaje luchístico se pasa al bando villanesco, lo primero que hace es oscurecer su armario. Primero de «mainstream wrestling».

Elayna Black derrotó a Katie Arquette . Lucha de realce para Black, quien en apenas dos minutos se deshizo de la sobrina de David Arquette vía pin tras su Blackout. ♠♠

. Lucha de realce para Black, quien en apenas dos minutos se deshizo de la sobrina de David Arquette vía pin tras su Blackout. Mustafa Ali anunció a su primer rival por el Campeonato Internacional TNA: Adam Brooks, representando a Australia. El veterano «aussie» dijo estar muy agradecido, y antes de marcharse llamó «bloke» (colega) a Ali. Este y sus secuaces no entendieron nada.

Entre bambalinas, luego de varias lamentaciones de Bear Bronson por su derrota ante Nic Nemeth, Cedric Alexander tomó la palabra y avisó de que buscaría una nueva oportunidad por el Campeonato de la División X frente a Leon Slater.

TNA volvió a promocionar Slammiversary para el 28 de junio desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) derrotó a Rich Swann para retener el título . Gran duelo, sin ningún tipo de ardid ni interferencia, donde ambos protagonistas se emplearon a fondo. Y disculpen si incido otra vez en Swann, porque tuvo aquí una de esas actuaciones con las que un gladiador se reivindica, volviendo de nuevo a un «main event» titular tras años complicados. Y sé que no era el momento y que Santana merece su estatus, pero me habría encantado una victoria de Swann, talento realmente más completo que el ex-LAX. Y por momentos, TNA quiso hacernos creer en un cambio de monarca, con alguna que otra cuenta de 2.9, hasta que Santana, contra las cuerdas, se sacó su Spin The Block: 1, 2 y 3. Chapó por el «bookeo» de este combate. Es lo que ocurre cuando dejas a competetentes luchadores hacer lo suyo. ♠♠♠♠1/4

. Gran duelo, sin ningún tipo de ardid ni interferencia, donde ambos protagonistas se emplearon a fondo. Y disculpen si incido otra vez en Swann, porque tuvo aquí una de esas actuaciones con las que un gladiador se reivindica, volviendo de nuevo a un «main event» titular tras años complicados. Y sé que no era el momento y que Santana merece su estatus, pero me habría encantado una victoria de Swann, talento realmente más completo que el ex-LAX. Y por momentos, TNA quiso hacernos creer en un cambio de monarca, con alguna que otra cuenta de 2.9, hasta que Santana, contra las cuerdas, se sacó su Spin The Block: 1, 2 y 3. Chapó por el «bookeo» de este combate. Es lo que ocurre cuando dejas a competetentes luchadores hacer lo suyo. Como epílogo, Santana y Swann se mostraron respeto. Daria Rae subió al ring y entregó el Campeonato Mundial TNA a Santana, que quedó un tanto sorprendido.

⇒ TNA tiene talentos suficientes para ofrecer al menos un notable estelar cada jueves y parece que aquí quisieron ofrecerlo. Y todo, lo de verdad divertido del asunto, sin renunciar al factor narrativo tan presente en iMPACT!, dándole la razón a quienes siempre argumentamos que el «pro-wrestling» no tiene por qué ir reñido con el «entertainment». Tampoco estuvo nada mal el Nic Nemeth vs. Bear Bronson, aunque este sí, acusara ciertos tics habituales del producto actual, mientras el Matt Hardy vs. Dutch resultó igualmente disfrutable. Buen nivel «in-ring», sin rastro de historietas del Undead Realm, sin lucha de The Elegance Brand, sin AJ Francis… Esta TNA sí se puede ver, pero me temo que sólo supuso una anomalía primaveral.

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