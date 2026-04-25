Máscara Dorada conquista el Campeonato Universal del CMLL 2026

La lucha por el Campeonato Universal del CMLL reunió a tres campeones en un duelo de alto nivel, donde Máscara Dorada tuvo que enfrentar la fuerza y experiencia de Hechicero y Black Tiger.

Desde el inicio, Dorada sufrió ante la dupla ruda, que logró neutralizar sus ataques aéreos. Hechicero tomó el control durante varios minutos con castigos contundentes, mientras Tiger también aportaba su poder para mantener al técnico en desventaja.

A pesar de ello, los rudos también tuvieron roces entre sí, lo que permitió a Dorada encontrar espacios para reaccionar. Sin embargo, su velocidad no fue suficiente para dominar completamente el combate.

El ritmo aumentó conforme los tres comenzaron a buscar la victoria. Hechicero fue el más insistente, enfocando sus ataques en Dorada con llaves y constantes intentos de toque de espaldas.

Por momentos, el “Alquimista del Ring” quedó fuera de acción, lo que dio paso a un intercambio entre Dorada y Tiger, aunque ninguno logró inclinar la balanza de forma definitiva.

Hechicero retomó el control y aplicó su “Conjuro” sobre Tiger, pero Dorada intervino para evitar el desenlace. La lucha continuó con intensidad, incluyendo ataques directos a la pierna de Dorada que comenzaron a mermar su rendimiento.

► Momentos claves

En el cierre, Black Tiger lanzó el “The Myst” sobre Hechicero, pero Máscara Dorada aprovechó el caos para derribar a ambos rivales y ejecutar una espectacular plancha tipo “estrella fugaz”, consiguiendo la cuenta de tres y el campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Máscara Dorada se consagra como Campeón Universal del CMLL, aunque terminó visiblemente afectado de la rodilla tras el combate.