APC arrancó 2026 a lo grande, como de costumbre, con su cita estrella, su tradicional show de aniversario, desde el fortín que tiene en el Studio Jenny de Nanterre (Francia).

Un cumpleaños muy «élite» por la presencia de Andrade como estelarista de la velada, quien se enfrentó en una lucha a tres bandas a Ricky Sosa y Mecca, dos de los mejores talentos habituales de la promotora y de toda la escena francesa.

Mientras, el otro combate principal de este 22 cumpleaños tuvo a Kuro y Michael Oku batiéndose el cobre por el Campeonato Mundial APC y la particular consideración de mejor gladiador de la lucha europea, tras una primera toma de contacto truncada meses atrás bajo los focos de 4th Rope Wrestling.

Completando el cartel, Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas APC ante los noveles Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce), en un emparejamiento instado por los propios Bolat y Eriti en pos de homenajear a Evolution, la «marca de desarrollo» de APC; JGU, Céline Faery y Cory Zero se enfrentaron entre sí con un nuevo oro en liza, el Campeonato Femenil APC; se definió igualmente al primer Campeón Europeo APC mediante el retorno del «Apocalypse Match» y Thiago Montero y Nate Prince ajustaron cuentas.

APC Anniversary XXII pudo verse en directo de manera gratuita a través del canal de YouTube de la promotora.

► APC es Élite

El show abrió con la presentación de nuevos diseños de todos los campeonatos de APC y la introducción de los nuevos: el Campeonato Europeo y el Campeonato Mundial Femenil, confirmando con este último que la lucha entre JGU, Cory Zero y Céline Faery determinaría a la primera portadora.

CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) para retener el título . Aunque Oku saliera muy agresivo e intentara sorprender a su oponente, el punto clave del combate se dio luego de que Kuro errara una Big Boot y quedase atrapado entre la primera y segunda cuerda, situación que Oku aprovechó para aplicarle un Dragon Screw y dañarle el tobillo izquierdo. A partir de ahí, Oku fijó su mira en ese punto y tirando de su Half Crab estuvo muy cerca de hacer rendir al francés, quien tuvo que valerse de un «rope break» in extremis. Kuro, en definitiva, tuvo una actuación 100% Michael Oku, sobreponiéndose a las adversidades. En los compases finales, «Mr. Hype» se salió de la cuenta con la primera palmada sobre la lona del réferi, luego de una Plancha Sapito, y Oku respondió igual luego de un contraataque, pero seguidamente, el campeón le aplicó dos Ripcord Lariats consecutivos y «The OJMO» fue puesto de espaldas planas. Tremendo «opener». Así se abre un show. En las postrimerías, Oku se negó de inicio a darle la mano a Kuro, pero luego reconoció su victoria.

. «Showcase» aquí de talentos adscritos a Evolution, no anunciado de antemano. Morales tenía virtualmente enfilada la victoria tras endosar una Lanza sobre J, pero Éris lo golpeó con su bate, haciendo que cayera de un esquinero cuando este buscaba una Plancha. J le aplicó entonces su botazo en carrera y lo cubrió. Victoria ruda, Morales y Cruz se marcharon entre aplausos. Reda, el anunciador, hizo oficial el próximo evento de APC, APC vs. Evolution, para el 31 de enero.

CAMPEONATO FEMENIL APC (INAUGURAL), LUCHA A TRES BANDAS: JGU derrotó a Cory Zero y Céline Faery para ganar el título . Todas llegaban ya portando al menos un oro; JGU el Campeonato Evolution APC, Zero el Campeonato de Parejas Mixtas GWF (entre otros) y Faery el Campeonato Sunshine Wrestling Pro Essonne. Faery ejerció de ruda y al principio fue el rival débil de la contienda, pero poco a poco fue yendo de tú a tú con JGU y Zero, y como suelo decir, sigo sin creerme muchas de sus ofensivas dada su escasa envergadura, como un doble Octopus Stretch que conjuntó al mismo tiempo sobre sus rivales. Zero también tuvo una ofensiva similar, en su caso un doble LeBell Lock. El enfrentamiento final fue cosa de JGU y Zero, con la primera poniendo de espaldas planas a la segunda tras su remate (un sostén de bombero transicionado en Powerbomb, similar al Luna Landing de Dani Luna), sin que Faery pudiera romper el pin a tiempo. JGU ya es historia de APC. En el poscombate, se anunció que JGU enfrentará a Kuro en el evento APC vs. Evolution, con ambos presentes sobre el ring. Cuma Bolat y Zack Eriti se unieron y le entregaron a JGU la nueva versión del Campeonato Evolution APC. Ojalá en la lucha libre «mainstream» los combates intergénero estuvieran tan normalizados.

⇒ Bueno, qué decir de esta velada. Si NJPW pone alto el listón cada enero en la lucha libre «mainstream» con Wrestle Kingdom, APC suele hacer lo mismo en la lucha libre europea. Y este año lo ha puesto tan alto que, y disculpen mi escepticismo, dudo de que alguna promotora del viejo continente ofrezca algo similar en los próximos 11 meses y medio, donde converjan tres factores en todo su esplendor: buenas luchas de variados estilos (sin caer en esa homogeneización habitual dentro de las «indies»), exposición a talentos locales y dosis justa de foráneos estelares. Espero sirva de acicate a RevPro, wXw y demás y tengamos un 2026 espectacular. Que los shows de APC sigan siendo gratuitos me parece un lujo casi grotesco.

9/10