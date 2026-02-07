Resultados EVE 144: Multiverse Rumble

Como cada año por estas fechas, Pro-Wrestling: EVE (EVE) celebró uno de sus shows más distendidos del calendario, Multiverse Rumble, ayer 6 de febrero desde el Big Penny Social en Londres (Inglaterra).

La lucha estrella, evidentemente, fue la homónima, donde sin nada en juego, personajes de todo tipo (con sospechoso parecido a ciertas gladiadoras habituales de EVE) batallaron cual Rumble al uso.

Pero además, ya apuntado en SUPERLUCHAS, Rhio puso sobre la mesa el Campeonato EVE ante Nightshade, quien buscaba ajustar cuentas con ella. Y completando el cartel, también tuvo cabida el Campeonato de Parejas EVE, con Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) buscando conservar sus estatus contra JGU (Campeona Evolution APC) y Cory Zero, (Campeona de Parejas Mixtas GWF) francesas debutantes en la promotora; además de programarse un encuentro de tercias: Session Moth Martina, Safire Reed y Skye Smitson vs. Alexxis Falcon, Anita Vaughan y Molly Spartan.

Multiverse Rumble pudo verse en directo vía canal de YouTube de EVE (mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior).

► Mr. Bean Goes To EVE

El show abrió con Nightshade irrumpiendo en escena y pidiendo que su combate contra Rhio se diera en primer lugar. Dicho y hecho.

CAMPEONATO EVE: Rhio (c) derrotó a Nightshade para retener el título . La impetuosidad de su rival tomó a Rhio desprevenida, con esta valiéndose incluso de una silla (sin descalificación, pese a que las reglas no lo indicaban) pero las tácticas rudas (aunque sin caer realmente en el trampeo) de la campeona acabaron por conducirla hacia la victoria, pisoteando la cabeza de Nightshade sobre las escaleras metálicas y en última instancia, dejándola inconsciente con un Bulldog Choke, movida directamente dirigida a su cuello, talón de Aquiles por el ataque sufrido meses atrás. TKO, «and still…» ♠♠♠1/2

Cassius interrumpió a la anunciadora para presentar a Amira Blair, su nuevo cliente. Seguidamente, la anunciadora presentó a Lil Marz. Combate no anunciado.

. La australiana hizo su debut con EVE meses atrás en Global Women Strike IV. Duelo de comedia aquí, donde Marz tomó la delantera tras el dominio inicial de Blair, hasta que una interferencia de Cassius permitió a la irlandesa endosarle su Lanza. 1, 2 y 3. Suficiente. Siete minutos que aún así se hicieron largos. Blair es muy graciosa, pero de ahí a querer verla como competidora habitual, y en solitario, hay un trecho. ♠♠ CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) derrotaron a JGU y Cory Zero para retener el título . Dura defensa la vivida aquí por las campeonas, que pese a tener las reglas habituales de una lucha «tag», básicamente tuvo la forma de un combate «tornado», donde las retadoras se lucieron y sacaron lo mejor de su repertorio; en especial Zero. Brillante narrativa, con Austin y Barlow teniendo que salvarse mutuamente en varias ocasiones, bien de una presumible cuenta de tres o bien de una rendición, consolidando su simbiosis. Más meritorio si cabe este combate por el hecho de que JGU y Zero nunca antes habían formado equipo (de hecho son viejas enemigas). Sobre los 20 minutos, Barlow evitó lo que parecía un pinfall seguro sobre Austin en la última décima de segundo, provocando que el Big Penny Social entrara en erupción. Pero aún más erupcionó cuando seguidamente, un error de las retadoras sacó a JGU del ring y Austin endosó su Discus Forearm a Zero y la puso de espaldas planas. ♠♠♠♠

MULTIVERSE RUMBLE: Mr. Bean (Alexxis Falcon) derrotó a 14 competidores para ganar el combate. No suele gustarme demasiado el Multiverse Rumble, pero tuvo su gracia que Dann Read aclarara que el intervalo entre entradas al ring se daría a voluntad de EVE, no cada 90 segundos estrictos. Entre otros, vimos a Will Ospreay (Session Moth Martina), Shawn Michaels (Safire Reed) Triple H (Anita Vaughan) y John Cena, al que nadie pudo ver, eliminando a DX, hasta ser eliminado por Claudia Winkleman (Amira Blair). Los dos últimos fueron Bean y Ivory (Nina Samuels), y esta última fue víctima de la furia del célebre personaje televisivo tras maltratar a su osito de peluche. Victoria muy celebrada. Como Multiverse Rumble, al menos resultó más divertido que el de 2025. ♠♠1/2

⇒ Una de cal y otra de arena en este Multiverse Rumble, que como de costumbre, y bajo gusto muy personal, tiene en el combate homónimo su principal «contra», esta vez con mayor protagonismo al situarse de nuevo como estelar. Pero además, poco aportaron el truncado encuentro de tercias y ese Amira vs. Lil Marz, unidos a un Nina Samuels vs. Violet Nyte que no salió del todo bien. Aunque cabe reconocer que los «pros» pesaron bastante más: Rhio vs. Nightshade y Lallie vs. JGU y Cory Zero fueron dos buenas luchas, especialmente la segunda. Recupera algo de pulso EVE tras un SHE-1 decepcionante.

♠♠♠1/4

