AEW Collision 2 de mayo 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 2 de mayo 2026 | Kevin Knight vs. Hook

Este sábado 2 de mayo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****)
  2. David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
  3. Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2)
  4. Rush venció a Adam Priest (*** 1/2)
  5. Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****)
  6. CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2)
  7. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 2 de mayo 2026 | Kevin Knight vs. Hook
AEW Collision 2 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Hook.
  • Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) vs. Top Flight (Dante y Darius Martin) y The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz).
  • CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Anna Jay.
  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Máscara Dorada.
  • Juice Robinson y Ace Austin vs. Wheeler Yuta y Daniel García

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Peoria Civic CenterPeoria, Illinois.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW
Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW
Panamá 19:00 ViX / MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW
Chile 20:00 ViX / MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (26 abr.) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (26 abr.) DAZN / MyAEW
Japón 09:00 (26 abr.) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (26 abr.) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (26 abr.) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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