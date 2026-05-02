Este sábado 2 de mayo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►La semana pasada en AEW Collision
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****)
- David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
- Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2)
- Rush venció a Adam Priest (*** 1/2)
- Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2)
- Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)
► Momentos clave
- Orange Cassidy sorprendió a Lance Archer con un Orange Punch, y Kyle O’Reilly y Roderick Strong le hicieron una barrida para lanzar a Cassidy sobre Archer y sellar la victoria.
- En un combate de parejas cinco contra cinco muy movido el final llegó cuando The Dogs se combinaron para atacar a Zachary Wentz, logrando la victoria para su equipo.
- Rush tuvo una victoria relativamente fácil cuando remató a Adam Priest con su Bull’s Horns para ganar por cuenta de tres.
► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Hook.
- Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) vs. Top Flight (Dante y Darius Martin) y The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz).
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Anna Jay.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Máscara Dorada.
- Juice Robinson y Ace Austin vs. Wheeler Yuta y Daniel García
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 2 de mayo de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Peoria Civic Center, Peoria, Illinois.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / MyAEW
|Centroamérica
|18:00
|ViX / MyAEW
|Panamá
|19:00
|ViX / MyAEW
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / MyAEW
|Chile
|20:00
|ViX / MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil
|21:00
|ViX / MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (26 abr.)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (26 abr.)
|DAZN / MyAEW
|Japón
|09:00 (26 abr.)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (26 abr.)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (26 abr.)
|MyAEW
AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.