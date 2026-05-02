Este sábado 2 de mayo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►La semana pasada en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****) David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2) Rush venció a Adam Priest (*** 1/2) Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2) Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 2 de mayo 2026

CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Hook.

Kevin Knight (c) vs. Hook. Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) vs. Top Flight (Dante y Darius Martin) y The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz).

CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Anna Jay.

Willow Nightingale (c) vs. Anna Jay. CAMPEONATO NACIONAL AEW: Jack Perry (c) vs. Máscara Dorada.

Jack Perry (c) vs. Máscara Dorada. Juice Robinson y Ace Austin vs. Wheeler Yuta y Daniel García

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Peoria Civic Center, Peoria, Illinois.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW Panamá 19:00 ViX / MyAEW Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW Chile 20:00 ViX / MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (26 abr.) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (26 abr.) DAZN / MyAEW Japón 09:00 (26 abr.) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (26 abr.) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (26 abr.) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.