Este sábado 2 de mayo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Rey Fénix y La Parka vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (**)
- Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Laredo Kid (***)
- El Grande Americano y Texano Jr. vencieron a El Mesías y Mecha Wolf (***)
► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo de 2026
- Hijo del Vikingo vs. Mini Vikingo.
- Firma de contrato de El Grande Americano y Original Grande Americano rumbo a La Noche de los Grandes.
► Horarios y canales para ver Lucha Libre AAA en vivo
Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio Jose Maria Arteaga, Querétaro (7:00 PM)
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Centroamérica
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|India
|07:30 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas
|10:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|Japón
|11:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|Australia
|13:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda
|15:00 (3 may.)
|YouTube / Facebook
Esta semana FOX Tubi transmite en vivo simultáneamente con FOX / FOX One (20:00 CDMX).