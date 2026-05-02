Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 8 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas, y entre otras cosas vimos a Brie Bella y Paige retener el Campeonato Femenil de Parejas.

► En el episodio de WWE SmackDown del 1 de mayo vimos:

  1. Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2)
  3. Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***)
  4. Royce Keys vs. Angel (*)
  5. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**)
  6. MFT vencieron por DQ a The Usos (*)

► Cartelera WWE SmackDown 8 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 8 de mayo 2026 en la VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida, (anteriormente llamada Jacksonville Veterans Memorial Arena), que tiene una capacidad para 15,000 personas. Es  la casa de los Jacksonville Icemen de la ECHL.

  • CAMPEONATO FEMENIL DE ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James
  • Alexa Bliss, Charlotte Flair y Rhea Ripley vs. Fatal Influence
  • Gunther aparecerá en vivo
  • Funeral de The Gingerbread Man
Información del Evento
Fecha Viernes 8 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida
Capacidad 15,000 espectadores

