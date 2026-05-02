SmackDown: Paige y Brie Bella vencieron a Nia Jax y Lash Legend y retuvieron el título

Esta noche, en la sexta lucha presentada por WWE en SmackDown, vimos cómo Paige y Brie Bella le dieron la revancha a Nia Jax y Lash Legend, a quienes les quitaron el título en un Fatal Four Way en WrestleMania 42.

► Momentos clave

La lucha empezó con toma de réferi y Legend mandado a volar por los aires a Paige, quien inmediatamente reaccionó con patada al abdomen y puñetazo a la cara.

Nia Jax distrajo a Paige y Legend le dio un derechazo y le cayó encima con un splash.

Legend dio paso a Jax, quien le dio cabezazo a Paige, quien reaccionó con una clipeada a la pierna y quebradora de quijada.

Brie voló con patadas voladoras sobre Nia, a quien le dio rodillazos en el abdomen y le dio tremendo rodillazo a la cara.

Paige le dio varios rodillazos a la cara y abdomen a Legend, quien la mandó a volar tras recibirla en el aire durante una plancha cruzada.

Brie tomó el relevo, Paige atacó a Legend con su remate final y luego hizo lo propio Brie, pero Nia Jax evitó la derrota de Legend.

Jax tomó el relevo y aplastó a Brie Bella en el esquinero. Paige aprovechó una distracción de la réferi con Lash Legend y le dio una patada a la parte trasera de la pierna de Jax, y Brie Bella aprovechó para cubrirla con rodada a espaldas.