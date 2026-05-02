SmackDown: Royce Keys aplastó a Ángel

Esta noche, en la quinta lucha de SmackDown, el ganador de la Batalla Campan en Honor a André el Gigante 2026, Royce Keys, logró vencer y aplastar a Ángel Garza. El mexicano la pasó realmente mal.

► Momentos clave

Ángel le pidió clemencia a Royce, quien se le fue encima cuando sonó la campana y aprovechó para darle un derechazo, pero Royce rápidamente lo sacó del ring.

Berto (Humberto Carrillo) se subió a la ceja del ring y Ángel se le subió a la espalda, pero la estrategia sirvió muy poco.

Royce le dio un derechazo a Ángel; luego, le cayó encima con un splash y Keys sacó de laceja del ring a Berto.

Finalmente, Royce Keys capturó en el aire a Ángel cuando voló con una plancha cruzada. Keys lo subió al esquinero y con un tremendo powerslam giratorio lo castigó.

Royce Keys luego atacó a Ángel con tremendo Ultimate Spinebuster, el rompe espinas dorsal máximo, y ganó la lucha por cuenta de tres.