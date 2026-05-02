SmackDown: Charlotte Flair cayó vencida ante Jacy Jayne

Esta noche, en la primera lucha de WWE SmackDown, vimos cómo Charlotte Flair luchó ante Jacy Jayne, pero no pudo, pues Jayne, ex Campeona NXT, la venció.

► Momentos clave

Logrando así Flair la venganza de cuando Jacy Jayne y sus chicas Fallon Henley y Lainey Reid, de Fatal Influence, la atacaron a ella, a Alexa Bliss, Brie Bella y Paige en SmackDown la semana pasada, marcando así un gran titular en su debut en la marca azul.

La campana sonó luego de que Jacy se burlara del Woo. Y Jacy empezó a bailar como Ric Flair, lo que hizo reír a Charlotte; luego, se fueron al esquinero y Flair le dio algunos raquetazos al pecho.

Luego, Flair logró con una tacleada de hombro dominar a Jacy, pero esta esquivó un salto de Flair sobre ella en el esquinero y golpeó a la múltiples veces campeona por la espalda.

Jacy llevó al esquinero a Flair y le dio varias patadas, le puso la bota en la cara y el réferi la reprendió.

Con una corbata, Jacy mandó a volar a Charlotte, pero esta reaccionó y la azotó de cara contra la protección del esquinero.

Flair bailó como su papá Ric, y Jacy evitó una cruceta, pero se asustó con Alexa Bliss en ringside.

Fallon Henley atacó a Alexa Bliss con tremendo rodillazo fuera del ring. Y eso distrajo a Charlotte Flair, pues le dio una patadota en la cara a Henley y Jacy Jayne le dio un derechazo giratorio para ganar el combate.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Fatal Influence siguió atacando brutalmente a Charlotte y Alexa, hasta que «Mami» Rhea Ripley, la Campeona Mundial, llegó para salvarlas, aunque a Charlotte no le gustó mucho, pero, finalmente, Charlotte le dio la mano a Ripley.

Tras la lucha, Paige y Brie Bella, Campeonas Mundiales de Parejas WWE, dijeron que entienden lo que hace Fatal Influence, pero que tarde o temprano, pagarán todo lo que están haciendo.