SmackDown: R-Truth y Damian Priest vencieron a Nathan Frazer y Axiom | MFTs los atacó

Esta noche, en la tercera lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Damian Priest le dio una oportunidad titular por el Campeonato Mundial de Parejas WWE, que comparte con R-Truth, a Fraxiom, el equipo de Axiom y Nathan Frazer.

► Momentos clave

La campana sonó y R-Truth y Axiom empezaron con toma de réferi; el enmascarado fue acorralado en el esquinero por el rapero.

R-Truth con tacleada de hombro, pero Axiom lo mandó a volar y le dio patadota enzuigiri a la cabeza.

R-Truth le dio el pase a Priest y Frazer también entró a la contienda. Priest lo dominó en el esquinero, pero recibió un candado al cuello.

Frazer pateó la cabeza de Priest, le dio el paso al enmascarado español y este voló, pero Priest lo evitó y hasta le dio un antebrazo a Frazer, para luego darle a la cabeza a Axiom.

Priest cargó a Axiom, pero este con Frankensteiner mandó a volar a Priest y le dio patadas voladoras a R-Truth.

Con patadas voladoras, Fraxiom sacó del ring a sus rivales, pero estos evitaron en el último segundo un tope suicida, y Fraxiom al final no voló.

Frazer pateó la cabeza de Priest, pero R-Truth entró con tacleadas de hombro y azotón de espaldas contra la lona.

R-Truth atacó con el You Can’t See Me de John Cena a Nathan Frazer. Axiom castigó a Priest contra la ceja del ring y Frazer casi gana con rodada a espaldas a R-Truth.

Frazer voló sobre R-Truth con tremendo tope suicida; lo mismo hizo Axiom sobre Priest y luego, Frazer voló con tope con hilo sobre sus rivales, a quienes Axiom remató con tremendo moonsault.

Axiom atacó a R-Truth con patadas voladoras, pero con una patada sobre Frazer, Priest hizo que el cuerpo de este rompiera la cuenta.

Priest arrastró a R-Truth, le tomó el relevo y sacó del ring a Axiom con un empujón para luego rematar a Nathan Frazer con su South of Heaven, tremendo chokeslam.

Damian Priest remató a Axiom con su Razor’s Edge para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, tras la lucha, Talla Tonga atacó a R-Truth y Damian Priest y a Fraxiom bajo órdenes de Solo Sikoa.