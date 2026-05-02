Rating AEW Dynamite 29 abril 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 29 de abril de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca que Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2) Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***) Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***) RUSH venció a Steven Fuerte (*) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 29 de abril 2026

El programa promedió 596.000 espectadores, lo cual está por debajo con relación a los 617.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,08, por debajo del 0,10 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 30 de abril de 2025 el programa atrajo 629.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 1 de mayo de 2024, Dynamite, atrajo a 703.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,24.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.