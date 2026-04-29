AEW DYNAMITE 29 DE ABRIL 2026 .— La semana pasada, un furioso MJF volvió a acusar que perdió el Campeonato Mundial AEW ante Darby Allin en condiciones cuestionables, lo que llamó el ‘Seattle Screwjob’. La queja fue interrumpida por Kevin Knight, quien ganó el Campeonato TNT vacante al sobrevivir el Casino Gauntlet Match de Dynasty. Knight, envalentonado, le recordó a MJF que él también ha estado cerca de vencerlo y que la próxima vez lo logrará. MJF puso las cartas sobre la mesa: aceptó enfrentarlo pero en lucha titular, sabiendo que ese cinturón era una fuente de orgullo personal para The Jet. ¿Podrá Knight consolidarse al vencer a MJF o el rudo se coronará? La acción de AEW Dynamite se emite desde la EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia.

Darby Allin defenderá nuevamente el Campeonato Mundial AEW. Esta vez será ante Brody King. Ambos tienen una larga historia: Se han enfrentado cuatro veces en mano a mano, y cada uno lleva dos victorias, la más reciente en el Continental Classic de 2024 donde King se llevó el triunfo. No hay odio entre ellos, hay respeto mutuo y dos estilos que se mezclan de manera peligrosa.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) defenderán sus coronas ante Hikaru Shida y Kris Statlander. Éstas llevan tres semanas como equipo, con victorias suficientes para ganarse esta oportunidad titular.

Tras vencer a Adam Priest el sábado en Collision con una actuación dominante, RUSH tomó el micrófono para recordar que cuando se mete con el toro, se llevan los cuernos, y AEW confirmó inmediatamente su presencia en Dynamite. RUSH se está posicionando para algo grande en el tramo hacia Double or Nothing.

AEW Dynamite 29 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro