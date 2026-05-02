SmackDown: Cody Rhodes venció a Ricky Saints | Gunther atacó a Cody Rhodes

Esta noche, en la cuarta lucha de WWE SmackDown, vimos oficialmente el debut de Ricky Saints, quien cayó en una lucha ante su amigo, Cody Rhodes, Campeón WWE y a quien le hizo saber ya que va por su título.

► Momentos clave

La campana sonó y Cody le dio la mano a Saints, pero este usó la movida para golpear a Cody, ir a las sogas y taclearlo y luego mandarlo a volar.

Rhodes lo pateó en el abdomen y le hizo un súplex de bandera, aunque Saints lo evitó totalmente, para atacar a Rhodes, quien lo sacó del ring con un derechazo a la cara.

Saints reaccionó al ser arrojado al ring y pateó en la cara a Rhodes, para luego sacarlo del ring con tremendo lazo al cuello.

Finalmente, Cody Rhodes atacó con su Cross Rhodes a Ricky Saints para vencerlo.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, de la nada, apareció Gunther para hacerlo perder el conocimiento con una dormilona a ras de lona.