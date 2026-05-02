SmackDown: Cody Rhodes venció a Ricky Saints | Gunther atacó a Cody Rhodes

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Gunther Campeonato WWE SmackDown SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la cuarta lucha de WWE SmackDown, vimos oficialmente el debut de Ricky Saints, quien cayó en una lucha ante su amigo, Cody Rhodes, Campeón WWE y a quien le hizo saber ya que va por su título.

► Momentos clave

La campana sonó y Cody le dio la mano a Saints, pero este usó la movida para golpear a Cody, ir a las sogas y taclearlo y luego mandarlo a volar.

Rhodes lo pateó en el abdomen y le hizo un súplex de bandera, aunque Saints lo evitó totalmente, para atacar a Rhodes, quien lo sacó del ring con un derechazo a la cara.

Saints reaccionó al ser arrojado al ring y pateó en la cara a Rhodes, para luego sacarlo del ring con tremendo lazo al cuello.

Finalmente, Cody Rhodes atacó con su Cross Rhodes a Ricky Saints para vencerlo.

► ¿Y ahora qué?

Sin embargo, de la nada, apareció Gunther para hacerlo perder el conocimiento con una dormilona a ras de lona.

WWE SmackDown 1 mayo 2026 Gunther Campeonato WWE
WWE SmackDown 1 mayo 2026 Gunther Campeonato WWE

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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